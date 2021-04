Teatro: Il Sistina riparte dai ragazzi "Una ventata di ottimismo e fiducia"

Una ventata di ottimismo e fiducia arriva dal Teatro Sistina di Roma che, in questi mesi bui di chiusure dei teatri e di autentica paralisi dello spettacolo dal vivo, sceglie di ripartire dai piu' giovani aprendo i battenti della collaudata e prestigiosa Accademia per talenti dagli 8 ai 16 anni.

Il Sistina quindi, in attesa di poter tornare ad allestire i grandi Musical e le divertenti Commedie, spalanchera' il sipario e animera' il proprio palcoscenico per formare gli artisti di domani, professionisti del mondo dello spettacolo, preparati e versatili. Non solo, l'Accademia Sistina quest'anno riparte e rilancia, aprendo contemporaneamente, accanto alla sede di Roma, anche quella di Milano, negli spazi dello storico Teatro Manzoni. L'intento e' dunque quello di reagire al deserto culturale provocato dalla pandemia puntando tutto sulla formazione artistica di qualita' e investendo sui giovani. Grazie alla professionalita' e all'esperienza di docenti qualificati (appartenenti al team creativo dei Grandi Musical firmati Massimo Romeo Piparo e prodotti dal Sistina e dalla PeepArrow Entertainment) che impartiranno lezioni di varie discipline, dal canto alla danza, dalla recitazione al Tip Tap, i giovani allievi impareranno l'arte del Teatro e del Musical. Oltre all'aspetto formativo, i ragazzi avranno l'opportunita' di vivere un'esperienza esaltante anche dal punto di vista della crescita personale, confrontandosi con gli altri ragazzi e condividendo il divertimento accanto all'impegno.

Alcuni numeri dell'Accademia Sistina, che si svolgera' da fine giugno a meta' settembre: 8 settimane di corso per 40 giorni, 8 ore al giorno per 40 ore settimanali. Nel dettaglio gli studenti ogni settimana seguiranno un ciclo di lezioni cosi' suddiviso: 6 ore di danza moderna, 3 ore di danza classica e 3 ore di Tip Tap, 2 ore di circo, 6 ore di canto, 4 ore di canto inglese, 6 ore di recitazione, 3 ore di dizione e 2 ore di doppiaggio. Dopo questa Summer School dell'arte, i ragazzi metteranno in scena, sia a Roma che a Milano, un vero e proprio spettacolo, con le dinamiche produttive tipiche del Sistina e della PeepArrow, nel quale potranno mostrare i preziosi frutti del loro impegno.

Grazie a questa full immersion formativa, che garantisce una preparazione multidisciplinare, incentrata molto sulla pratica, i giovani artisti saranno quindi pronti ad affrontare il palcoscenico con un ottimo bagaglio. Come sempre, del resto, il punto di forza dell'Accademia Sistina e' creare un ponte tra la formazione artistica di oggi e il lavoro di "domani": in questi anni infatti molti ragazzi che hanno frequentato i corsi estivi sono poi stati scelti per partecipare a importanti produzioni teatrali e televisive, avendo quindi l'opportunita' di dimostrare sul campo cosa hanno imparato. Tutti insieme Appassionatamente, Billy Elliot, Evita, School of Rock, sono solo alcuni dei titoli del repertorio a cui hanno avuto accesso gli allievi selezionati al termine dei corsi.

