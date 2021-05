Pensioni, Proietti: serve flessibilità, governo apra confronto La Uil invita il governo a una discussione con i sindacati

Quota 100 ha dimostrato che se si usa la flessibilita' e la volontarieta' si da' ai lavoratori uno strumento utile per scegliere il loro futuro. La flessibilita' pensionistica e' necessaria anche come strumento per il processo di ristrutturazione del nostro sistema produttivo dopo la pandemia da coronavirus. C'e' stato in questi anni un turnover limitato nella Pubblica Amministrazione a causa dei mancati concorsi. Oggi si aprono opportunita' importanti per molti giovani anche grazie alla flessibilita' pensionistica. La Uil invita nuovamente il Governo ad aprire un confronto con i sindacati per trovare soluzioni utili ai lavoratori e al Paese". Lo afferma Domenico Proietti, segretario confederale della Uil.

