"Di notte a San Pietro siamo stati in migliaia. Buon viaggio Papa Francesco" Della Ragione: qui c'è il mondo intero, una processione infinita e commovente

Lunghe code nella notte a San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco. La Basilica è stata chiusa alle 4, la riapertura è stata anticipata alle 5.45, proprio per la grande affluenza dei pellegrini. In arrivo per le esequie del Santo Padre, in programma domani mattina, 130 delegazioni (tra queste previste le presenze di 50 capi di Stato e 10 sovrani). "Questa notte di cammino, la ricorderò per sempre. C’era una marea di gente. Una piazza bellissima. Buon viaggio, Papa Francesco". il post di Josi Della Ragione sindaco di Bacoli.

Superate le centomila presenze

Stanotte intanto, al capezzale di Francesco si sono visti sostare a lungo in preghiera il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin e l'infermiere personale, Massimiliano Strappetti. L'afflusso ha ormai superato le 100 mila presenze e che, prima della chiusura della bara, sta vedendo nel luogo di culto anche oggi lunghe file, che non si sono interrotte neppure durante la notte tanto da costringere le autorità vaticane a mantenere, di fatto, aperta la basilica per tutta la notte (era già successo ieri) antcipandone la riapertura, inizialmente prevista per le 7 del mattino, alle 5.45. In questo momento sono tanti i pellegrini in Basilica che si sono incolonnati lungo la navata centrale per raggiungere la bara e rendere così il loro ultimo saluto a Francesco.

Una processione di amore per Francesco

"Anche stanotte siamo stati in migliaia - continua Della Ragione -. Fiumi di persone. Un’enorme comunità. Si sono incrociati gli sguardi di donne e uomini di ogni etnia, nazionalità, lingua, età. C’è il mondo. Qui c’è il mondo intero, l’umanità. È una processione infinita, silenziosa. C’è chi prega, chi canta, chi fa amicizia con il compagno di nottata. Senza alcuna fatica. Mamme e figli, papà, nonni e nipoti. Tantissimi ragazzi. Sono stato qui come cristiano. Sono stato qui uomo riconoscente al tuo operato, Santo Padre. Sono stato qui per rappresentare la comunità bacolese. In particolare gli anziani, i bambini, i malati e quanti non riusciranno a raggiungere Roma. In cammino, insieme. In attesa dell’ultimo saluto. E' stata una notte molto bella. Ti vogliamo bene, Santo Padre."

L'arrivo di Trump

Intanto nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Donald Trump ai funerali del Papa sabato non è previsto alcun incontro bilaterale. Secondo la 'guidance', il presidente e la first lady arriveranno direttamente da Villa Taverna, sede dell'ambasciata Usa a Roma, alla basilica di San Pietro e ripartiranno subito dopo le esequie, intorno alle 13.30, sbarcando a Newark. Quindi tappa al Trump National Golf Club Bedminster, in New Jersey, dove probabilmente festeggeranno il compleanno di Melania.