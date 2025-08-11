Widilo, piattaforma di Cashback attraverso cui risparmiare sugli acquisti online Offre percentuali di cashback vantaggiose su centinaia di negozi nelle categorie più svariate

Widilo è la piattaforma di Cashback attraverso cui massimizzare i risparmi sugli acquisti online.

Da quando lo shopping online è diventato una parte integrante dell’esperienza di acquisto di ogni consumatore, sono sorti in parallelo anche nuovi strumenti che consentono di spendere meno: il cashback è uno di questi. Si tratta in parole semplici di un rimborso dell'importo speso. Le piattaforme che offrono servizi di cashback collaborano direttamente con i venditori online, con liste di partner e percentuali di rimborso che variano significativamente.

Sul panorama italiano spicca Widilo.it, che offre percentuali di cashback vantaggiose su centinaia di negozi nelle categorie più svariate. Ottenere rimborsi sugli acquisti online attraverso Widilo è molto semplice e del tutto gratuito. Innanzitutto sarà necessario registrarsi al sito, fornendo un indirizzo email valido. Una volta creato un account, non resta che navigare tra i tanti negozi disponibili. Sulla pagina di ogni negozio per cui è disponibile il cashback, troverete la percentuale di cashback e un riquadro con scritto “Attiva il cashback”, basterà un clic e l’utente verrà reindirizzato al sito ufficiale del negozio presso cui desidera fare acquisti. A questo punto si aggiungono al carrello gli articoli da acquistare e si può procedere al pagamento.

Il riconoscimento della transazione come idonea al cashback è del tutto automatico, una percentuale dell’importo speso verrà automaticamente rimborsata e apparirà nella sezione dedicata sul vostro account Widilo, precisamente nella sezione “I miei guadagni”, da cui sarà possibile prelevare il denaro tramite bonifico una volta raggiunta la soglia dei 15€.

I tassi di cashback che si trovano su Widilo sono tra i più alti disponibili online, e i negozi tra cui scegliere sono oltre 500. Tra i principali partner di Widilo troviamo Unieuro, Samsung ed LG per l’elettronica; eDreams, Skyscanner e Trainline per i viaggi; Privé by Zalando, Hugo Boss e Mytheresa per moda e accessori; ManoMano, Ikea e Maisons du Monde per la casa; Feltrinelli, Disney Store e Lego per il tempo libero; NordVPN, Sorgenia e Ho.Mobile tra i servizi; HelloFresh, Just Eat e Deliveroo per la ristorazione, e tantissimi altri.

Iniziando ad utilizzare regolarmente il cashback di Widilo quando fate shopping online, i risparmi si accumuleranno in un batter d’occhio. Non resta che iscriversi e usufruire del servizio a partire da subito! È disponibile anche l’App per iOS e Android che rende la navigazione ancora più semplice, e le estensioni per PC e Mobile grazie alle quali non perdere nessuna occasione di risparmio.