LAGO: il design che nasce dalla cultura del progetto e costruisce futuro Dal 1976 l’azienda trasforma artigianato e innovazione in arredi unici

L’evoluzione degli spazi contemporanei richiede risposte concrete, capaci di coniugare estetica, funzionalità e responsabilità. In questo contesto, LAGO si distingue come azienda italiana di riferimento nel panorama dell’interior design, portando avanti un pensiero progettuale coerente, capace di attraversare generazioni senza perdere aderenza al presente.

Le radici dell’azienda affondano nella storia artigianale della famiglia Lago, attiva nella lavorazione del legno sin dalla fine dell’Ottocento. Da quell’esperienza è nata nel 1976 un’impresa strutturata, che ha saputo trasformare il sapere artigianale in linguaggio industriale, senza compromessi sulla qualità. La svolta decisiva arriva nel 2006, quando la quarta generazione imprime una nuova direzione strategica, fondata su internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità.

Ciò che rende LAGO unica è la capacità di tradurre un approccio culturale in un sistema progettuale. La modularità, fulcro del metodo aziendale, non è mai fine a sé stessa: è una scelta concettuale, una grammatica flessibile che permette agli spazi di mutare nel tempo, rimanendo sempre funzionali e coerenti. Librerie di design, madie, tavoli, pareti attrezzate e cucine sono solo alcune delle soluzioni concepite per rispondere ai bisogni reali dell’abitare.

Tra le proposte più iconiche spicca il letto matrimoniale sospeso, simbolo di leggerezza e innovazione. Questa soluzione interpreta al meglio la filosofia LAGO: liberare lo spazio a terra, ampliare la percezione degli ambienti e offrire un’esperienza visiva e funzionale.

Il design, per LAGO, è un autentico strumento di relazione e trasformazione sociale. Ogni prodotto nasce dall’osservazione dei comportamenti e si trasforma in mezzo di connessione tra persone, ambienti e significati. La funzione si accompagna sempre al senso, generando oggetti che parlano il linguaggio del vivere contemporaneo.

Alla base di ogni progetto, la sostenibilità è una pratica strutturale. I materiali utilizzati sono selezionati in base a criteri di riciclabilità e impatto ambientale contenuto. L’efficienza energetica dei cicli produttivi, la riduzione degli scarti e la tracciabilità della filiera definiscono un modello industriale solido, che integra responsabilità e design in ogni fase del lavoro.

LAGO ha inoltre sviluppato un’infrastruttura digitale che riflette la precisione del progetto fisico. Il configuratore 3D consente di visualizzare soluzioni su misura in tempo reale, offrendo a clienti e progettisti uno strumento professionale, intuitivo e affidabile. La tecnologia non è fine estetico, ma supporto concreto alla personalizzazione e alla qualità.

Oggi, l’azienda è presente in oltre 20 Paesi con una rete di più di 500 punti vendita selezionati, tra monomarca e multibrand. Le collezioni trovano applicazione in contesti residenziali e contract, ma anche nel mondo dell’hospitality e del retail, dimostrando una versatilità che non rinuncia mai all’identità.

Con oltre 200 collaboratori, un sistema produttivo radicato nel territorio e una visione ampia, LAGO rappresenta oggi una voce originale nel design internazionale. Non solo per i prodotti, ma per l’idea che sostiene ogni progetto: abitare è un atto culturale, e l’arredo è uno degli strumenti con cui raccontarlo.