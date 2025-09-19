Ceramica Rondine: eccellenza Made in Italy nel gres porcellanato Dal 1961 innovazione, qualità e sostenibilità nel settore ceramico

Nel contesto dell’industria ceramica internazionale, Ceramica Rondine si distingue per la capacità di coniugare radicamento territoriale e visione globale. Con sede tra Reggio Emilia e Modena, in uno dei distretti industriali più avanzati d’Europa, l’azienda ha costruito negli anni una reputazione solida, basata su affidabilità, ricerca tecnologica e qualità progettuale.

Fondata nel 1961, Ceramica Rondine è oggi un punto di riferimento per chi cerca superfici ceramiche di alta gamma, pensate per integrarsi in modo coerente con l’architettura contemporanea e con i nuovi paradigmi dell’abitare.

Una filiera interamente italiana

Tutta la produzione dell’azienda avviene in Italia, all’interno di stabilimenti dotati di impianti all’avanguardia. Il controllo del processo produttivo rappresenta un elemento distintivo e strategico: garantisce qualità costante, tracciabilità, flessibilità nella gestione della domanda e reattività rispetto alle evoluzioni del mercato.

Questo approccio si traduce in prodotti che riflettono l’autenticità del Made in Italy, valorizzando competenze locali e know-how tecnico. Ogni collezione nasce da una cultura industriale precisa, che pone la qualità al centro del progetto.

Superfici per il progetto contemporaneo

Il catalogo di Ceramica Rondine si rivolge a professionisti dell’architettura, interior designer, imprese e clienti privati in cerca di materiali capaci di unire valore estetico e prestazioni tecniche. Le superfici in gres porcellanato spaziano tra diverse ispirazioni materiche – pietra, marmo, cemento, cotto – e offrono un’ampia varietà di formati, texture e finiture.

L’obiettivo è fornire strumenti progettuali versatili, affidabili e coerenti con le esigenze dei nuovi spazi abitativi, lavorativi e pubblici. Ogni prodotto è studiato per essere funzionale, durevole, facile da posare e da mantenere, senza compromessi sul piano estetico.

Ricerca e sviluppo: una leva di crescita costante

L’innovazione è parte integrante della strategia di Ceramica Rondine. L’azienda investe in modo sistematico in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di migliorare i processi, ottimizzare le performance dei materiali e anticipare le richieste del mercato.

Grazie all’utilizzo di tecnologie digitali avanzate e a una costante attività di aggiornamento interno, ogni collezione risponde ai più alti standard tecnici ed estetici. La spinta innovativa si traduce anche nella capacità di personalizzare le soluzioni per rispondere a esigenze specifiche di architetti e progettisti.

Un impegno concreto per la sostenibilità

Ceramica Rondine ha scelto di affrontare il tema ambientale in modo operativo, sviluppando un modello produttivo improntato all’efficienza e alla responsabilità. Recupero degli scarti, riduzione delle emissioni, utilizzo di energia in modo ottimizzato e selezione di materie prime sostenibili rappresentano elementi strutturali del processo industriale.

Un brand globale, con identità italiana

Con una rete distributiva ben strutturata in Italia e all’estero, Ceramica Rondine è presente sui principali mercati internazionali, mantenendo al contempo un’identità fortemente italiana. Questa doppia dimensione consente al marchio di posizionarsi come partner credibile in progetti di respiro globale, offrendo soluzioni affidabili, tecnicamente avanzate e dal forte impatto estetico.

Una visione coerente, costruita nel tempo

Ceramica Rondine è oggi una realtà industriale che ha saputo evolversi restando fedele ai propri principi fondanti. Con oltre sessant’anni di esperienza, una filiera produttiva totalmente italiana e una proposta in costante aggiornamento, l’azienda continua a rappresentare un modello virtuoso nel settore della ceramica.

Ogni superficie prodotta è il risultato di una visione chiara: creare valore attraverso la qualità. Un obiettivo che guida ogni scelta, dalla progettazione al prodotto finito, nel segno di un Made in Italy concreto, evoluto e credibile.