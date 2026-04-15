Fascina vs Pascale: volani stracci tra le ex di Berlusconi Tensioni su Forza Italia: “Serve rinnovamento”, replica durissima

Il rinnovamento di Forza Italia. Nel pieno della fase di riorganizzazione di Forza Italia, prende forma anche uno scontro personale che riflette tensioni più ampie nel mondo berlusconiano. Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, si colloca apertamente a sostegno della linea promossa dai figli del fondatore, in particolare Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi. La direzione indicata è quella di un rinnovamento del partito, dopo le difficoltà politiche emerse negli ultimi mesi. In questo quadro, la leadership di Antonio Tajani resta riconosciuta, ma accompagnata dalla necessità di introdurre nuove figure e rafforzare la struttura politica.

Il nodo dei ruoli e delle influenze

Nel dibattito interno emerge anche la questione del ruolo di Francesca Pascale, figura storicamente legata a Berlusconi ma oggi esterna alle dinamiche del partito. Secondo la ricostruzione maturata negli ambienti vicini alla famiglia, Pascale non avrebbe alcuna influenza sulle scelte strategiche attuali. Un chiarimento che arriva anche dopo incontri tra i vertici del partito e la famiglia Berlusconi, con la presenza, tra gli altri, di Gianni Letta e dell’amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino.

La replica e lo scontro politico

Alle posizioni espresse da Fascina segue una reazione netta di Pascale, che contesta non solo il merito delle affermazioni ma anche il ruolo politico e istituzionale della deputata. Lo scontro si sposta così dal piano politico a quello personale, con accuse che riguardano la legittimità e l’impegno nella vita pubblica. La contrapposizione evidenzia una frattura simbolica tra diverse fasi del berlusconismo: da un lato l’attuale assetto, guidato dalla famiglia e orientato al rilancio del partito; dall’altro figure che rivendicano un percorso autonomo rispetto alla nuova linea.

Un partito in transizione

Il confronto si inserisce in un momento delicato per Forza Italia, impegnata a ridefinire identità e leadership dopo la scomparsa del fondatore. I recenti cambi ai vertici parlamentari, con l’avvicendamento tra Paolo Barelli ed Enrico Costa alla Camera, rappresentano uno dei segnali più evidenti di questa fase. Resta da capire se il rinnovamento riuscirà a consolidare il partito o se le tensioni interne continueranno a emergere anche sul piano pubblico.