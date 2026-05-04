Manovra 2026, Isee e bonus: cosa cambia per famiglie e imprese Agevolazioni, tasse e nuovi aiuti: il quadro aggiornato

La manovra 2026 conferma il ruolo centrale dell’Isee per l’accesso ai bonus. Restano attivi assegno unico e sostegni fiscali, con interventi anche su Irpef e imprese. Cambiano importi e soglie, con attenzione ai nuclei familiari medi. Il sistema di welfare italiano continua a ruotare attorno all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Anche nella manovra 2026, il valore dell’Isee si conferma determinante per accedere a una vasta gamma di benefici, in particolare per le famiglie con redditi medio-bassi.

Assegno unico, il pilastro dei sostegni

Tra le misure principali resta l’assegno unico universale, gestito dall’INPS, che rappresenta il fulcro degli aiuti economici per i nuclei con figli a carico. Il contributo viene riconosciuto fino ai 21 anni, con condizioni specifiche, e senza limiti di età per i figli con disabilità. Gli importi variano in base alla situazione economica, al numero dei figli e alla loro età. Per il 2026 si va da circa 58 euro per chi supera le soglie massime o non presenta Isee, fino a 223 euro per i redditi più bassi. Chi rientra sotto i 35mila euro riceve quindi una cifra superiore al minimo, con incrementi progressivi.

Irpef e imprese, le altre leve della manovra

Accanto ai sostegni diretti alle famiglie, la manovra interviene anche sul fronte fiscale. L’Irpef viene ritoccata con l’obiettivo di alleggerire il carico sui redditi medi, mentre per le imprese sono previste misure di incentivo agli investimenti e alla crescita. Il governo punta a mantenere un equilibrio tra sostegno sociale e sviluppo economico, cercando di favorire sia il potere d’acquisto dei cittadini sia la competitività del sistema produttivo.

Isee sotto i 35mila euro, cosa cambia davvero

La soglia dei 35mila euro si conferma un punto di riferimento per l’accesso a numerose agevolazioni. Non si tratta di un limite unico, ma di un valore che consente di rientrare in molte delle fasce previste per bonus e contributi. Questo significa che una larga parte della popolazione può continuare a beneficiare di aiuti, anche se con importi differenziati. Il sistema resta quindi progressivo, premiando le situazioni economiche più fragili ma mantenendo un sostegno anche per il ceto medio.

Prospettive e possibili sviluppi

Nel corso dell’anno non sono esclusi ulteriori aggiustamenti, soprattutto alla luce dell’andamento economico e delle risorse disponibili. Il tema dell’equità fiscale e del sostegno alle famiglie resta centrale nel dibattito politico. La direzione sembra essere quella di un rafforzamento mirato degli strumenti esistenti, più che di una rivoluzione del sistema.