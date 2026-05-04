Garlasco, due verità sull’omicidio Poggi: cosa non torna, punto per punto Dalla ricostruzione del 2007 alle nuove indagini: cambia lo scenario

A distanza di quasi diciannove anni dal 13 agosto 2007, il delitto di Chiara Poggi a Garlasco torna sotto una luce diversa. La nuova lettura della Procura di Pavia, supportata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, mette a confronto due ricostruzioni che divergono in punti chiave e ridisegnano la scena del crimine. La prima è quella cristallizzata nelle sentenze che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. La seconda è quella che emerge oggi dalle nuove indagini, coordinate dal procuratore Fabio Napoleone, e che ipotizza una dinamica più complessa, articolata e, per molti aspetti, incompatibile con la versione giudiziaria consolidata.

L’Ingresso del killer

Uno dei nodi principali riguarda l’accesso alla casa. Nella ricostruzione originaria, Chiara Poggi avrebbe aperto la porta a una persona conosciuta. I giudici hanno sempre sostenuto che la giovane, dopo aver disattivato l’allarme alle 9.12, accolse il visitatore senza sospetti, ancora in pigiama, senza opporre resistenza. Questa interpretazione si fondava su un elemento ritenuto decisivo: l’assenza di segni evidenti di difesa, letta come prova di un rapporto di fiducia tra vittima e aggressore. La nuova ipotesi ribalta questo schema. Gli inquirenti ritengono improbabile che la porta sia stata aperta volontariamente. Piuttosto, si fa strada l’idea di un ingresso furtivo, facilitato dal fatto che la porta fosse chiusa ma non con tutte le mandate, quindi apribile anche dall’esterno. Un dettaglio che cambierebbe radicalmente il contesto, suggerendo un’aggressione improvvisa e non un incontro.

La colluttazione

Il secondo punto di rottura riguarda la possibile lotta tra vittima e assassino. Nella versione originaria, la mancanza di reazione da parte di Chiara aveva escluso una colluttazione significativa. Le nuove indagini, invece, parlano esplicitamente di una fase iniziale di scontro fisico. A supporto di questa ipotesi vi sono le analisi medico-legali, la Bloodstain Pattern Analysis e soprattutto una traccia genetica maschile rilevata sotto le unghie della vittima. In passato, alcuni carabinieri avevano segnalato graffi sulle braccia di Stasi, ma quell’elemento non fu ritenuto determinante, soprattutto per l’assenza di corrispondenza genetica con le tracce raccolte. Oggi, però, quel quadro viene riletto alla luce di nuovi accertamenti, che restituiscono maggiore peso all’ipotesi di una difesa attiva da parte della vittima.

I colpi sulle scale

Entrambe le versioni concordano su un passaggio: dopo una prima aggressione, Chiara Poggi avrebbe tentato di rialzarsi nei pressi del telefono. Da qui, però, le ricostruzioni tornano a divergere. Secondo la sentenza, il corpo fu infine gettato lungo le scale che conducono alla cantina. Gli accertamenti dei Ris di Parma avevano escluso che l’aggressione fosse proseguita nella parte bassa della scala, anche per l’assenza di impronte compatibili con la presenza dell’assassino oltre il primo gradino. La nuova ricostruzione propone invece uno scenario diverso. La vittima sarebbe stata colpita anche quando era già incosciente, proprio in fondo alle scale. Sarebbero questi i colpi mortali, inferti con violenza tale da provocare gravi lesioni cranio-encefaliche. A sostegno di questa ipotesi ci sono le tracce di sangue sui muri, in particolare quelle che mostrano direzioni e angolazioni incompatibili con un’unica fase dell’aggressione. Ne emergerebbe un delitto suddiviso in più momenti, più lungo e complesso rispetto ai tempi finora considerati. Un elemento non secondario: questa dinamica richiederebbe un tempo maggiore rispetto ai 23 minuti attribuiti a Stasi nella ricostruzione giudiziaria.

Il lavandino e la goccia di sangue

Un altro punto centrale riguarda ciò che accadde dopo l’omicidio. Nella versione dei giudici, l’assassino si sarebbe lavato nel bagno di fronte alle scale. Le impronte di Stasi sul dispenser del sapone, nonostante la pulizia, furono ritenute decisive per la condanna. La nuova lettura mette in discussione anche questo passaggio. Secondo gli inquirenti, l’aggressore non si sarebbe lavato in quel bagno. Sul posto furono trovati capelli lunghi e neri, il dispenser presentava residui di sapone essiccato e lo scarico non mostrava tracce di sangue, nonostante la sensibilità dei test disponibili. Resta però la certezza che l’assassino si sia in qualche modo ripulito prima di lasciare la casa. L’attenzione si sposta allora su altri punti dell’abitazione, in particolare la cucina, dove venne rinvenuta una goccia di sangue vicino al lavandino. Un dettaglio che potrebbe indicare un diverso percorso dell’assassino all’interno della villetta.

Due scenari incompatibili

Il confronto tra le due versioni restituisce un quadro profondamente diverso. Da una parte, un delitto rapido, consumato in un contesto di fiducia. Dall’altra, un’aggressione improvvisa, con colluttazione, più fasi e tempi più lunghi. La nuova inchiesta non cancella la verità giudiziaria, ma introduce elementi che potrebbero modificarne l’interpretazione. Il caso di Garlasco torna così a essere uno dei più controversi della cronaca italiana, sospeso tra ciò che è stato stabilito e ciò che, oggi, viene rimesso in discussione.