Scontri tra ultras a Squinzano, quattro feriti: due mutilati Tafferugli prima della partita: bombe carta e oggetti lanciati

Pomeriggio di violenza a Squinzano, in provincia di Lecce, dove prima della partita di Promozione tra Squinzano e Leverano si sono verificati durissimi scontri tra tifoserie. Il bilancio è pesante: quattro persone ferite, due delle quali in modo gravissimo dopo l’esplosione di alcune bombe carta.

I Feriti e le condizioni

Tra i coinvolti, un tifoso 35enne del Leverano ha riportato lesioni lievi alla schiena dopo essere stato colpito con un cacciavite. Un 45enne sostenitore dello Squinzano è stato invece ferito alla testa con un oggetto contundente. Le conseguenze più gravi hanno riguardato un 23enne tifoso dello Squinzano e un 39enne del Leverano, entrambi colpiti dall’esplosione di petardi durante i tafferugli. I due hanno perso alcune dita delle mani e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove sono stati sottoposti a intervento chirurgico.

La dinamica degli scontri

Secondo una prima ricostruzione, gli incidenti sono scoppiati prima del fischio d’inizio, all’esterno dello stadio in via Moretto. Le due tifoserie si sarebbero affrontate con il lancio di pietre, oggetti e bombe carta. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine in assetto antisommossa, che hanno riportato la situazione sotto controllo. Presenti anche gli artificieri del comando provinciale dei Carabinieri, che hanno rinvenuto e messo in sicurezza tre ordigni inesplosi.

Indagini e conseguenze

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare i responsabili degli scontri. Oltre ai feriti, si registrano danni ad alcune auto parcheggiate nei pressi dell’impianto sportivo. Nonostante i gravi disordini, la partita si è disputata regolarmente ed è terminata con la netta vittoria dello Squinzano per 5-0.