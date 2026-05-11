Mattarella agli studenti: «Sbagliare è prezioso» Il presidente al Politecnico di Milano con Renzo Piano e gli universitari

«Sbagliare è prezioso». Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incoraggiato gli studenti del Politecnico di Milano durante una lezione ospitata alla Fondazione Renzo Piano, nel Campus Leonardo dell’ateneo milanese. Il capo dello Stato ha partecipato all’incontro guidato dall’architetto Renzo Piano, dialogando con un gruppo di universitari sul valore della ricerca, della creatività e della perseveranza.

Il valore dell’errore

Nel suo intervento, Mattarella ha sottolineato come molte delle più importanti conquiste scientifiche siano nate proprio da errori o da percorsi apparentemente fallimentari. «Una quantità di scoperte fondamentali, che hanno fatto avanzare la conoscenza, sono dovute ad errori di ricerca», ha spiegato il presidente, ricordando come spesso piste considerate improduttive abbiano aperto nuove strade inattese. Per Mattarella, dietro l’errore si nasconde anche una dimensione umana fondamentale: «C’è del coraggio. Il coraggio dell’ostinazione, di riprovare a cercare».

L’incontro con Renzo Piano

La presenza di Renzo Piano ha dato alla giornata un forte valore simbolico. L’architetto genovese, tra i più celebri al mondo, da anni promuove il rapporto tra progettazione, sostenibilità e formazione delle nuove generazioni. Nel dialogo con gli studenti si è parlato di innovazione, studio e responsabilità sociale dell’architettura e della ricerca scientifica.

Un messaggio ai giovani

L’intervento del presidente assume anche il valore di un messaggio rivolto ai giovani in un momento storico segnato da trasformazioni tecnologiche rapide e profonde incertezze internazionali. Mattarella ha invitato gli studenti a non vivere il fallimento come un limite definitivo, ma come parte integrante del percorso della conoscenza e della crescita personale.