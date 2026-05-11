Firenze, bimbo di 5 anni muore al Meyer durante il ricovero Il piccolo era in ospedale per accertamenti dopo forti dolori addominali

Un bambino di 5 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era ricoverato per sottoporsi ad accertamenti clinici dopo ripetuti episodi di forti dolori addominali. vLa notizia è stata diffusa dallo stesso ospedale fiorentino, che ha parlato di un decesso improvviso e inatteso avvenuto durante il ricovero.

I precedenti accessi in ospedale

Secondo quanto comunicato dall’azienda ospedaliera, il piccolo paziente aveva già effettuato valutazioni gastroenterologiche e diversi accessi tra pronto soccorso e chirurgia pediatrica del Meyer. Il bambino era stato quindi ricoverato per ulteriori approfondimenti diagnostici, ma nella notte le sue condizioni sarebbero precipitate improvvisamente fino al decesso.

Disposta l’autopsia

L’ospedale ha annunciato che nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause della morte. La direzione dell’Aou Meyer Irccs ha espresso vicinanza alla famiglia del bambino, assicurando piena collaborazione con l’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari. Al momento non vengono fornite ulteriori informazioni cliniche sul quadro sanitario del piccolo né sulle possibili cause del decesso.

Il cordoglio dell’ospedale

In una nota ufficiale, il Meyer ha rivolto le condoglianze ai familiari del bambino, sottolineando la disponibilità della struttura a fornire ogni elemento utile alle verifiche che saranno svolte. La vicenda ha profondamente colpito il personale sanitario dell’ospedale pediatrico, considerato uno dei principali centri italiani specializzati nella cura dei bambini.