Papa Leone XIV rinuncia ad Assisi, ma prepara il viaggio in America Latina Dopo l'intervento al polmone, i medici sconsigliano l'elicottero. Il decorso postoperatorio è ottimo

Papa Leone XIV non andrà ad Assisi il prossimo 27 ottobre. La decisione, annunciata venerdì 23 ottobre dalla Sala stampa della Santa Sede, è stata presa su indicazione dei medici per consentire al Pontefice di completare senza rischi il recupero dopo l'intervento chirurgico al polmone destro subito il 13 ottobre. Non si tratta di un peggioramento delle sue condizioni di salute, ma di una precauzione legata al breve intervallo trascorso dall'operazione e alla necessità di evitare, almeno per il momento, il trasferimento in elicottero previsto per raggiungere la città umbra.

La rinuncia arriva proprio mentre gli ultimi controlli clinici confermano un'evoluzione favorevole del quadro postoperatorio. I medici hanno comunicato che la radiografia toracica di controllo ha evidenziato un recupero ottimale. Il Pontefice, 71 anni, ha già ripreso gradualmente alcune attività pubbliche e continua a prepararsi per l'importante viaggio apostolico in America Latina, previsto dal 6 al 17 novembre. La trasferta non è stata cancellata, anche se la sua effettiva realizzazione resta subordinata alle valutazioni sanitarie dei prossimi giorni.

Il consiglio dei medici dopo l'operazione al polmone

A motivare la decisione sono stati il medico personale del Papa, Luigi Carbone, e il chirurgo toracico Stefano Margaritora, responsabile dell'intervento eseguito al Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma.

I due specialisti hanno confermato che gli esami effettuati secondo il programma stabilito hanno dato risultati rassicuranti. Tuttavia, considerando il tempo ancora limitato trascorso dall'operazione, hanno ritenuto opportuno sconsigliare il viaggio in elicottero ad Assisi.

L'intervento del 13 ottobre aveva comportato l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro in seguito alla diagnosi di un adenocarcinoma polmonare. Il tumore era stato individuato durante controlli medici di routine, senza che il Pontefice avesse manifestato sintomi particolari.

Gli esami istologici successivi hanno confermato che la malattia era circoscritta. Sulla base dei risultati comunicati, i sanitari hanno escluso la necessità di ulteriori trattamenti oncologici. Il quadro resta quindi favorevole, pur richiedendo il rispetto dei normali tempi di recupero dopo un intervento toracico.

La prudenza adottata dai medici risponde alla necessità di evitare sollecitazioni non indispensabili nella fase immediatamente successiva all'operazione. Anche un paziente con un decorso regolare deve infatti affrontare un periodo di progressiva ripresa delle attività.

Assisi, salta l'incontro per i quarant'anni della preghiera per la pace

La visita cancellata avrebbe avuto un significato particolarmente importante per il pontificato di Leone XIV. Il Papa avrebbe dovuto partecipare all'incontro internazionale Pace disarmata e disarmante, organizzato ad Assisi in occasione del quarantesimo anniversario della storica Giornata mondiale di preghiera per la pace convocata nel 1986 da Giovanni Paolo II.

Quell'appuntamento, entrato nella storia come lo spirito di Assisi, aveva riunito rappresentanti di differenti tradizioni religiose in un momento di confronto e preghiera dedicato alla pace. L'iniziativa rappresentò uno dei passaggi più significativi del dialogo interreligioso promosso dal Pontefice polacco.

A quarant'anni di distanza, il nuovo incontro assume un valore particolare in un contesto internazionale attraversato da guerre e tensioni diplomatiche. La presenza di Leone XIV avrebbe sottolineato la continuità dell'impegno della Chiesa cattolica per il dialogo tra i popoli e le confessioni religiose.

Il Papa, pur non potendo partecipare personalmente, farà arrivare un messaggio agli organizzatori, ai responsabili delle Chiese cristiane, ai rappresentanti delle altre religioni e agli ospiti dell'iniziativa.

Nel comunicato diffuso dalla Santa Sede viene ribadita l'importanza del dialogo e della ricerca di parole e gesti di pace, considerati strumenti essenziali in un'epoca segnata da numerosi conflitti.

L'assenza del Pontefice non comporterà quindi una rinuncia al significato religioso e diplomatico dell'appuntamento.

Il ritorno in Vaticano e la ripresa delle udienze

Il recupero di Leone XIV è proseguito con segnali positivi fin dai primi giorni successivi all'intervento.

Il Pontefice è stato dimesso dal Policlinico Gemelli il 17 ottobre, appena quattro giorni dopo l'operazione. Prima di lasciare la struttura sanitaria ha ringraziato il personale medico e infermieristico che lo aveva assistito durante il ricovero.

Rientrato nel Palazzo Apostolico, il giorno successivo si è affacciato alla finestra per la recita dell'Angelus, salutando i fedeli riuniti in piazza San Pietro. Un'apparizione seguita con particolare attenzione dopo la notizia della diagnosi oncologica.

Nei giorni successivi ha ripreso progressivamente gli impegni istituzionali, pur rinunciando temporaneamente ad alcuni spostamenti, tra cui quello abituale verso Castel Gandolfo.

Mercoledì 21 ottobre il Papa ha inoltre presieduto l'udienza generale in piazza San Pietro, tornando a incontrare direttamente i pellegrini dopo la degenza ospedaliera.

La ripresa delle attività pubbliche non significa però che la convalescenza possa considerarsi conclusa. I medici continuano a valutare gli appuntamenti in programma, distinguendo quelli compatibili con il recupero da quelli che comportano trasferimenti o impegni fisicamente più gravosi.

Il viaggio in America Latina resta in programma

L'attenzione si concentra ora sul viaggio apostolico che dovrebbe portare Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre.

Si tratta di una trasferta particolarmente impegnativa, sia per la durata sia per il numero di appuntamenti istituzionali e pastorali previsti. Il programma comprende lunghi voli internazionali, spostamenti interni e incontri con autorità civili, comunità cattoliche e rappresentanti della società locale.

Per il Pontefice il viaggio riveste anche un significato personale. Nato negli Stati Uniti, ma profondamente legato al Perù, dove ha svolto per molti anni il proprio ministero pastorale, Leone XIV mantiene un rapporto speciale con le comunità latinoamericane.

Dopo l'intervento, il chirurgo Stefano Margaritora aveva dichiarato ai media vaticani di non vedere motivi clinici tali da impedire la missione. La valutazione era stata formulata sulla base del decorso favorevole e della prospettiva di un progressivo recupero delle condizioni fisiche.

La prudenza del Vaticano e il significato della decisione

La scelta di annullare un appuntamento simbolicamente importante come quello di Assisi mostra la linea adottata dal Vaticano nella gestione della convalescenza: consentire al Papa di continuare a svolgere le proprie funzioni, evitando però attività che potrebbero compromettere il recupero.

Il fatto che Leone XIV abbia già ripreso a incontrare i fedeli e a partecipare agli appuntamenti ordinari rappresenta un elemento positivo, ma non modifica la necessità di rispettare le indicazioni degli specialisti.

La comunicazione sulle sue condizioni di salute è stata accompagnata, fin dall'inizio, da aggiornamenti medici e informazioni sui risultati degli esami. Una scelta che ha permesso di chiarire la natura dell'intervento e di distinguere la diagnosi oncologica dall'attuale evoluzione postoperatoria.

L'assenza ad Assisi sarà dunque una rinuncia limitata a un appuntamento preciso, mentre il Pontefice continuerà a seguire l'attività della Chiesa dal Vaticano.