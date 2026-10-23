Biella, accoltellato dalla compagna durante una lite: è grave Dramma domestico a Salussola. L'uomo è stato operato d'urgenza e resta in prognosi riservata

Un violento litigio tra le mura domestiche, una coltellata e la disperata ricerca di aiuto. È quanto accaduto giovedì 22 ottobre a Salussola, piccolo comune della provincia di Biella, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con un coltello dalla compagna. Trasportato d'urgenza in ospedale, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni rimangono gravi e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e soprattutto le circostanze che hanno portato la discussione a degenerare. La donna, di origine brasiliana, dovrà essere ascoltata dagli investigatori per chiarire la propria versione dei fatti. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, nella coppia si sarebbero già verificati episodi di conflittualità che avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

La lite in casa e la coltellata all'addome

L'episodio si è verificato in un'abitazione ricavata nei locali dell'ex ristorante Borgonuovo, lungo via Martiri della Libertà, a Salussola. Secondo le prime ricostruzioni, nel pomeriggio di giovedì sarebbe scoppiata una discussione tra i due conviventi, al culmine della quale la donna avrebbe impugnato un coltello presente nell'appartamento, colpendo il compagno.

La ferita, particolarmente profonda, avrebbe interessato la zona compresa tra l'inguine e l'addome, provocando lesioni tali da rendere necessario un immediato intervento chirurgico.

Non è ancora chiaro che cosa abbia scatenato il litigio, né se l'accoltellamento sia avvenuto durante una colluttazione o in circostanze differenti. Gli investigatori stanno cercando di stabilire la successione dei fatti attraverso i rilievi tecnici e la raccolta delle testimonianze.

Al momento non sono stati resi noti elementi sufficienti per determinare con certezza le responsabilità e il contesto dell'episodio.

L'uomo ferito riesce a uscire in strada

Nonostante la gravità della ferita, l'uomo sarebbe riuscito ad allontanarsi dall'abitazione e a raggiungere la strada. Qui è stato notato da un passante, che si è accorto delle sue condizioni e ha immediatamente contattato il 112, il numero unico per le emergenze.

La richiesta di soccorso ha fatto intervenire il personale sanitario e le forze dell'ordine. L'allarme, secondo le prime informazioni raccolte dalla stampa locale, è scattato intorno alle 16.

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto serie. Dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Biella, dove i medici hanno disposto un intervento chirurgico urgente per trattare le lesioni provocate dall'arma da taglio.

L'operazione è stata particolarmente delicata. Nella mattinata di venerdì 23 ottobre il paziente risultava ancora ricoverato in gravi condizioni, con prognosi riservata.

La possibilità di raccogliere direttamente la sua testimonianza dipenderà dalle condizioni cliniche e dalle valutazioni dei sanitari.

I rilievi della scientifica nell'abitazione

Subito dopo l'allarme, i carabinieri hanno raggiunto l'edificio nel quale si sarebbe verificato l'accoltellamento. L'abitazione è stata sottoposta agli accertamenti tecnici necessari a ricostruire quanto accaduto.

Gli specialisti della scientifica hanno esaminato gli ambienti domestici alla ricerca di tracce utili alle indagini. Il coltello indicato come arma dell'aggressione è stato rinvenuto all'interno della casa.

L'attenzione degli investigatori si concentra sulla posizione delle persone coinvolte al momento del ferimento, sulla natura della discussione e sulla compatibilità delle tracce raccolte con le diverse ipotesi investigative.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbero state richieste anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per verificare eventuali movimenti e raccogliere ulteriori elementi sulla vicenda.

Gli accertamenti vengono svolti sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria, che dovrà valutare le risultanze investigative e gli eventuali provvedimenti da adottare.

Le precedenti liti e gli interventi delle forze dell'ordine

Un aspetto sul quale si stanno concentrando le verifiche riguarda la storia della relazione tra i due conviventi.

Secondo le informazioni diffuse dall'ANSA, in passato si sarebbero già verificate altre discussioni che avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Si tratta di un elemento che gli investigatori dovranno approfondire per comprendere il contesto nel quale è maturato il ferimento.

La donna, di origine brasiliana, sarà ascoltata per chiarire le circostanze della lite e spiegare quanto avvenuto all'interno dell'abitazione.

Dalle prime ricostruzioni pubblicate emerge inoltre che la coppia ha due figli, che sarebbero stati affidati temporaneamente ai servizi sociali dopo l'intervento delle autorità.

Le indagini per chiarire la dinamica dell'aggressione

Il caso viene seguito con attenzione dagli investigatori, anche per la gravità delle lesioni riportate dalla vittima.

Gli accertamenti dovranno stabilire se la coltellata sia stata sferrata nel corso di un'aggressione unilaterale, durante una colluttazione o in un diverso contesto. Si tratta di distinzioni fondamentali per la ricostruzione giudiziaria della vicenda.

La posizione della donna resta al centro delle verifiche, mentre gli inquirenti attendono di acquisire tutti gli elementi necessari a chiarire i fatti.

Il quadro definitivo dipenderà anche dalle valutazioni medico-legali sulla ferita, dalla natura delle tracce rinvenute nell'abitazione e dalle testimonianze che potranno essere raccolte.