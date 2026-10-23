Femminicidio a Vergiate, uccide la compagna e fugge in Abruzzo La vittima aveva 36 anni. Fermato il fidanzato 53enne: si è costituito ai carabinieri di Avezzano

Un'altra donna uccisa, una relazione sentimentale che finisce sotto la lente degli investigatori e un viaggio notturno di centinaia di chilometri prima della consegna alle forze dell'ordine. È accaduto a Vergiate, in provincia di Varese, dove una donna di 36 anni, di origine straniera, è stata uccisa a coltellate. Per il delitto è stato fermato il fidanzato, Marco Panichi, 53 anni, originario di Civitella Roveto, in provincia dell'Aquila. Dopo l'omicidio, l'uomo avrebbe lasciato la Lombardia per raggiungere Avezzano, in Abruzzo, dove si è presentato spontaneamente nella caserma dei carabinieri.

La svolta è arrivata nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre. Panichi si è consegnato ai militari della caserma di via Genserico Fontana e, secondo le prime informazioni, avrebbe ammesso di aver ucciso la compagna davanti al procuratore Maurizio Maria Cerrato. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire le circostanze del femminicidio, il contesto nel quale è maturato e quanto accaduto prima della fuga.

L'omicidio nel Varesotto

Il delitto si è consumato a Vergiate, comune della provincia di Varese. La vittima, una donna di 36 anni della quale non sono state ancora diffuse le generalità, è stata colpita ripetutamente con un'arma da taglio.

Le prime informazioni descrivono un'aggressione particolarmente violenta, ma la dinamica esatta resta da chiarire. Non sono stati ancora resi noti il luogo preciso nel quale sarebbe avvenuto l'accoltellamento, l'orario dell'aggressione e le circostanze che l'avrebbero preceduta.

Gli accertamenti dovranno stabilire la successione dei fatti e verificare se vi siano stati testimoni o altri elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Il numero delle ferite e le loro caratteristiche saranno oggetto delle valutazioni medico-legali. Saranno questi esami, insieme ai rilievi investigativi, a fornire indicazioni sulla dinamica dell'omicidio e sull'arma utilizzata.

La fuga notturna verso l'Abruzzo

Dopo il delitto, secondo la ricostruzione iniziale, Marco Panichi avrebbe lasciato il Varesotto per dirigersi verso l'Abruzzo, la regione dalla quale proviene.

Il cinquantatreenne è originario di Civitella Roveto, centro della Valle Roveto, in provincia dell'Aquila. Il suo viaggio si è concluso ad Avezzano, dove ha raggiunto la caserma dei carabinieri di via Genserico Fontana.

Qui si è costituito, mettendosi a disposizione delle autorità. La consegna spontanea rappresenta uno degli elementi centrali dell'indagine, perché ha consentito agli investigatori di individuare rapidamente l'uomo indicato come responsabile dell'uccisione.

Restano tuttavia diversi aspetti da chiarire. Gli inquirenti dovranno ricostruire gli spostamenti compiuti dopo il delitto, verificare eventuali contatti avuti durante il viaggio e stabilire che cosa sia accaduto nell'intervallo tra l'aggressione e l'arrivo in caserma.

Al momento non sono emersi elementi pubblicamente confermati che permettano di spiegare perché Panichi abbia scelto di raggiungere proprio Avezzano prima di consegnarsi.

La presunta confessione davanti al procuratore

Secondo quanto riferito nelle prime ricostruzioni giornalistiche, Panichi avrebbe ammesso le proprie responsabilità davanti al procuratore Maurizio Maria Cerrato.

L'uomo si trova in stato di fermo, mentre proseguono gli accertamenti per definire il quadro investigativo.

La presunta confessione costituisce un passaggio importante, ma non esaurisce il lavoro degli inquirenti. Le dichiarazioni dovranno essere confrontate con gli elementi raccolti sul luogo del delitto, con gli accertamenti medico-legali e con eventuali testimonianze.

Particolare attenzione sarà dedicata alla ricostruzione del rapporto tra la vittima e il cinquantatreenne. Gli investigatori dovranno verificare se vi fossero tensioni precedenti, se la relazione attraversasse un periodo di difficoltà e se fossero mai stati segnalati episodi di violenza.

Su questi aspetti, allo stato attuale, non sono disponibili informazioni sufficienti per formulare conclusioni. Anche il possibile movente dell'omicidio resta da accertare.

L'inchiesta tra Lombardia e Abruzzo

La vicenda presenta un elemento investigativo particolare: il delitto è avvenuto in Lombardia, mentre l'uomo sospettato di averlo commesso si è consegnato alle autorità in Abruzzo.

La ricostruzione dei fatti richiederà quindi il coordinamento delle attività investigative svolte nei due territori, con il coinvolgimento delle autorità giudiziarie competenti.

Gli accertamenti sul luogo dell'omicidio saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Parallelamente dovranno essere esaminate le dichiarazioni rese dall'uomo dopo la consegna ai carabinieri.

Il fermo sarà sottoposto alle verifiche previste dalla legge. Sarà inoltre necessario chiarire la contestazione penale e l'eventuale presenza di aggravanti, sulla base degli elementi acquisiti dagli investigatori.

La qualificazione giuridica dei fatti spetterà all'autorità giudiziaria. La responsabilità penale dell'indagato dovrà essere accertata nel procedimento, nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento.

La vittima e gli interrogativi sulla relazione

Della donna uccisa, al momento, si conoscono soltanto pochi elementi. Aveva 36 anni, era di origine straniera e intratteneva una relazione sentimentale con il cinquantatreenne fermato.

Non sono state diffuse informazioni dettagliate sulla sua vita, sulla professione o sulla situazione familiare. Anche per questo è importante evitare ricostruzioni non confermate della relazione o interpretazioni arbitrarie delle cause che avrebbero portato al delitto.

La conoscenza del contesto personale potrà risultare rilevante per gli investigatori, ma non deve trasformarsi in una ricerca di giustificazioni per la violenza.

La morte della trentaseienne riporta l'attenzione sulla violenza contro le donne all'interno delle relazioni affettive, un fenomeno che continua a interrogare istituzioni, magistratura e servizi di prevenzione.

Nei casi di femminicidio, la ricostruzione di eventuali comportamenti precedenti, minacce o forme di controllo può assumere un ruolo importante nell'indagine. Nel caso di Vergiate, tuttavia, non risultano ancora elementi pubblici sufficienti per affermare che simili situazioni si fossero verificate.

Le prossime verifiche e gli sviluppi giudiziari

Le prossime ore saranno decisive per chiarire diversi aspetti ancora oscuri della vicenda.

Gli investigatori dovranno stabilire con precisione quando sia avvenuto l'omicidio, ricostruire gli ultimi contatti della vittima e verificare le dichiarazioni del fermato.

Un ruolo centrale sarà svolto dagli accertamenti scientifici e medico-legali, necessari a individuare elementi oggettivi sulla dinamica dell'aggressione.

Sul versante giudiziario, l'attenzione si concentrerà sugli atti relativi al fermo e sulle valutazioni dell'autorità competente circa le misure cautelari.

Resta soprattutto la morte di una donna di appena 36 anni, uccisa all'interno di una relazione sentimentale, mentre le autorità cercano di chiarire le responsabilità e le circostanze del delitto.