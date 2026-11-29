Ucraina, il rapporto di Vannacci prima della guerra: «Invasione poco probabile» Declassificato il documento inviato da Mosca otto giorni prima dell'attacco russo

Otto giorni prima che Vladimir Putin ordinasse l'invasione dell'Ucraina, il generale Roberto Vannacci, all'epoca addetto militare presso l'ambasciata italiana a Mosca, riteneva poco probabile un intervento russo su larga scala finalizzato alla conquista delle regioni orientali del Paese. Una valutazione contenuta in un rapporto riservato del 16 febbraio 2022, recentemente declassificato, che torna oggi al centro del dibattito politico.

Il documento, articolato in tre pagine, era stato trasmesso a Roma in vista della missione diplomatica dell'allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella capitale russa, dove avrebbe incontrato il suo omologo Sergej Lavrov.

Il 24 febbraio, appena otto giorni dopo la stesura del rapporto, le forze russe avrebbero dato il via all'invasione su vasta scala dell'Ucraina, aprendo un conflitto che, a distanza di quasi cinque anni, è ancora in corso.

Il documento riservato dell'ambasciata italiana

Il rapporto, identificato con il numero 270 dell'ambasciata italiana a Mosca, è stato declassificato il 6 novembre 2026 e successivamente diffuso sui social dal giornalista Marco Setaccioli, attivista pro-Ucraina e autore del saggio Maidan, le radici della guerra.

L'agenzia Dire, che ha pubblicato integralmente il documento, riferisce di aver ricevuto conferma della sua autenticità.

All'epoca l'ambasciata italiana nella Federazione Russa era guidata da Giorgio Starace, mentre Vannacci dirigeva l'ufficio dell'addetto alla Difesa, incaricato di seguire gli sviluppi militari e strategici nel Paese.

Nelle sue valutazioni, il generale interpretava il concentramento delle forze russe lungo i confini ucraini soprattutto come uno strumento di pressione diplomatica nei confronti di Kiev e delle potenze occidentali.

Le esercitazioni russe e il rischio di invasione

Il rapporto prendeva in esame la consistenza delle truppe russe schierate nelle aree prossime all'Ucraina, stimata tra 150mila e 170mila uomini, e le attività militari condotte nelle regioni di Volgograd, Rostov e Voronež.

Secondo Vannacci, il dispositivo militare non appariva adeguato a sostenere operazioni finalizzate all'occupazione dell'intera Ucraina orientale. Le esercitazioni venivano inoltre ricondotte a programmi addestrativi già consolidati, analoghi a quelli svolti nell'anno precedente.

Il generale non escludeva completamente il ricorso alla forza. Considerava infatti plausibile un intervento circoscritto, diretto alla conquista di obiettivi strategici e sostenuto almeno in parte dalle popolazioni locali.

Lo scenario di un'offensiva estesa veniva invece giudicato meno probabile e caratterizzato da notevoli difficoltà sul piano militare.

Otto giorni dopo, l'attacco russo

Gli avvenimenti del 24 febbraio 2022 mostrarono una realtà diversa da quella delineata nel rapporto. La Russia avviò un'invasione su larga scala che non si limitò alle regioni orientali dell'Ucraina, coinvolgendo anche la capitale Kiev e altre aree del territorio nazionale.

L'offensiva iniziale non riuscì tuttavia a conseguire tutti gli obiettivi militari perseguiti da Mosca. La resistenza ucraina costrinse le forze russe a rinunciare alla conquista della capitale, mentre il conflitto si trasformò progressivamente in una guerra di logoramento.

La distinzione tra la probabilità dell'invasione e le sue possibilità di successo costituisce oggi il punto centrale della controversia sulle valutazioni formulate dall'allora addetto militare italiano.

Vannacci difende il rapporto: «È perfetto»

Dopo la pubblicazione del documento, Vannacci, oggi leader di Futuro nazionale, ha rivendicato la validità delle proprie valutazioni, respingendo le contestazioni sulla mancata previsione dell'offensiva russa.

«Quel documento a mio parere è perfetto», ha dichiarato all'Adnkronos, precisando che il suo incarico riguardava l'elaborazione di analisi tecnico-tattiche e non valutazioni di natura politica o economica.

Secondo l'ex generale, gli sviluppi del conflitto avrebbero confermato soprattutto le difficoltà della Russia nel conquistare integralmente l'Ucraina orientale e la maggiore efficacia delle operazioni finalizzate al controllo di territori strategici.

Vannacci ha richiamato in particolare le regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, sottolineando l'importanza del collegamento terrestre con la Crimea. Mosca, tuttavia, non controlla integralmente tutte le regioni delle quali ha proclamato unilateralmente l'annessione.

L'ex generale ha inoltre ribadito che il rapporto era stato elaborato sulla base delle informazioni disponibili in quel preciso momento storico.

Il dibattito sulle valutazioni militari alla vigilia della guerra

La pubblicazione del documento riporta l'attenzione sulle informazioni a disposizione delle rappresentanze diplomatiche occidentali nelle settimane precedenti l'invasione.

Mentre gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali avvertivano pubblicamente del rischio imminente di un'offensiva russa, il rapporto dell'addetto militare italiano privilegiava l'interpretazione del dispiegamento delle truppe come strumento di pressione negoziale.

Il documento contiene dunque due valutazioni distinte: una sulla probabilità di un intervento militare su vasta scala, l'altra sulle concrete possibilità di successo delle operazioni russe.