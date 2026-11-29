Legge 104 e invalidità, da gennaio cambiano visite, domande e tempi di attesa Accertamenti entro 90 giorni, ridotti a 15 per i malati oncologici. Salvi i diritti acquisiti

Chi combatte contro un tumore non può aspettare mesi per vedersi riconosciuto il diritto all'assistenza. Chi ha una malattia degenerativa non dovrebbe essere costretto a dimostrare continuamente le proprie condizioni di salute. È su questi problemi, che pesano quotidianamente sulle famiglie italiane, che interviene la riforma della disabilità, destinata a entrare pienamente in vigore il 1° gennaio 2027.

Dopo una sperimentazione che ha coinvolto 60 province, il nuovo sistema sarà esteso a tutto il territorio nazionale, con circa mille unità di valutazione previste e nuovi criteri di accertamento relativi a circa 13mila patologie.

Visite entro 15 giorni per chi ha un tumore

La novità più importante riguarda i tempi. L'Inps dovrà concludere gli accertamenti entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico. Il termine scende a 30 giorni per i minorenni e a 15 per le persone affette da patologie oncologiche.

Per avviare la pratica sarà sufficiente il certificato trasmesso dal medico abilitato, senza dover presentare una seconda domanda amministrativa per l'accertamento sanitario.

Un unico procedimento consentirà di valutare i requisiti per l'invalidità civile, la legge 104, l'accompagnamento e altre agevolazioni. In presenza di documentazione sanitaria sufficiente, sarà possibile effettuare la valutazione anche senza convocare il paziente a visita.

Pensioni e accompagnamento, quanto spetta

Attualmente l'assegno mensile per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99% è pari a 340,71 euro per tredici mensilità, in presenza dei requisiti di legge.

Lo stesso importo base è previsto per la pensione di inabilità civile riconosciuta agli invalidi totali, con differenti limiti reddituali.

L'indennità di accompagnamento ammonta invece a 551,53 euro al mese per dodici mensilità, indipendentemente dal reddito.

Sono gli importi del 2026, destinati a essere aggiornati con la rivalutazione annuale. La riforma modifica le modalità di riconoscimento delle prestazioni, ma non introduce di per sé aumenti economici.

Tre giorni di permesso e due anni di congedo

Nessun taglio ai tre giorni mensili di permesso retribuito previsti dalla legge 104, né al congedo straordinario che, in presenza dei requisiti, può arrivare complessivamente a due anni.

A queste misure si aggiungono le dieci ore annue di permesso retribuito, già introdotte nel 2026, per visite, esami e terapie dei lavoratori affetti da determinate malattie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità almeno del 74%.

Una tutela estesa anche ai genitori lavoratori di figli minorenni nelle medesime condizioni.

Chi ha già la 104 deve rifare la domanda?

No. Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, della legge 104 o dell'accompagnamento entro il 31 dicembre 2026 conserva i diritti acquisiti, fatte salve le revisioni eventualmente previste.

Non sarà quindi necessario sottoporsi a una nuova visita soltanto perché cambia la normativa.

Il nodo delle nuove tabelle di invalidità

Particolarmente atteso è il regolamento ministeriale destinato ad aggiornare i criteri di valutazione, il cui termine di adozione è fissato al 30 novembre.

Le tabelle di invalidità civile risalgono al 1992. In oltre trent'anni sono cambiate le conoscenze mediche, le possibilità terapeutiche e la capacità di diagnosticare numerose malattie.

Il nuovo sistema dovrà considerare non soltanto la diagnosi, ma anche quanto la patologia condizioni concretamente l'autonomia, il lavoro e la vita quotidiana della persona.