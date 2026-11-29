Sicilia sotto assedio ibrido: la denuncia del prof Leone Melillo, Patto Italiano Il segretario nazionale di Patto Italiano, alza la voce contro l'abbandono istituzionale del Sud

Droni non identificati sopra Sigonella, convogli russi scortati da navi da guerra nel Canale di Sicilia, attacchi hacker alle infrastrutture civili e falsi allarmi bomba nelle scuole: nelle ultime settimane l’Isola è finita nel mirino di una guerra ibrida che ne mette a nudo tutta la fragilità. Di fronte a questo scenario, il professor Leone Melillo, Segretario nazionale di Patto Italiano, alza la voce contro l'abbandono istituzionale del Mezzogiorno.

Nei suoi studi dedicati alla storia dell'autonomia siciliana e alle ferite dei bombardamenti bellici - fino all’analisi critica sulla cosiddetta "sindrome di Calimero" del Sud - Melillo aveva già denunciato il pericolo di trattare il Mezzogiorno come una periferia sacrificabile nelle grandi crisi internazionali. Oggi quel monito diventa urgenza politica: i cittadini siciliani non possono pagare il prezzo delle tensioni globali senza una reale protezione dello Stato. In nome della difesa delle garanzie costituzionali e della sicurezza dei territori, il leader di Patto Italiano chiede alla classe dirigente di smettere di subire gli eventi e di pretendere da Roma e dall'Europa un indirizzo politico forte, capace di restituire protezione, peso strategico e dignità alla Sicilia.

Un impegno, quello del professor Melillo sul fronte del dialogo e della tutela delle comunità, rafforzato anche dalla sua recentissima nomina a Coordinatore delle Pubbliche Relazioni di A.I.M. (Associazione per l'Italia nel Mondo): un incarico prestigioso per una figura che, con competenza e umiltà, ha sempre saputo costruire ponti internazionali e rappresentare al meglio i valori della nostra comunità.