Droni non identificati sopra Sigonella, convogli russi scortati da navi da guerra nel Canale di Sicilia, attacchi hacker alle infrastrutture civili e falsi allarmi bomba nelle scuole: nelle ultime settimane l’Isola è finita nel mirino di una guerra ibrida che ne mette a nudo tutta la fragilità. Di fronte a questo scenario, il professor Leone Melillo, Segretario nazionale di Patto Italiano, alza la voce contro l'abbandono istituzionale del Mezzogiorno.
Nei suoi studi dedicati alla storia dell'autonomia siciliana e alle ferite dei bombardamenti bellici - fino all’analisi critica sulla cosiddetta "sindrome di Calimero" del Sud - Melillo aveva già denunciato il pericolo di trattare il Mezzogiorno come una periferia sacrificabile nelle grandi crisi internazionali. Oggi quel monito diventa urgenza politica: i cittadini siciliani non possono pagare il prezzo delle tensioni globali senza una reale protezione dello Stato. In nome della difesa delle garanzie costituzionali e della sicurezza dei territori, il leader di Patto Italiano chiede alla classe dirigente di smettere di subire gli eventi e di pretendere da Roma e dall'Europa un indirizzo politico forte, capace di restituire protezione, peso strategico e dignità alla Sicilia.
Un impegno, quello del professor Melillo sul fronte del dialogo e della tutela delle comunità, rafforzato anche dalla sua recentissima nomina a Coordinatore delle Pubbliche Relazioni di A.I.M. (Associazione per l'Italia nel Mondo): un incarico prestigioso per una figura che, con competenza e umiltà, ha sempre saputo costruire ponti internazionali e rappresentare al meglio i valori della nostra comunità.