Campo largo, D'Alema prova a ricucire. Ma Ucraina e primarie dividono i leader L'ex premier sul palco con Conte e poi con Renzi. Crescono i dubbi sulla sfida ai gazebo

Ci voleva forse il ritorno sulla scena di Massimo D'Alema per misurare quanto siano cambiati i rapporti di forza e le alleanze nel centrosinistra italiano. L'ex presidente del Consiglio prova a ricucire i rapporti tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, due protagonisti della politica italiana che negli ultimi anni si sono scontrati duramente, fino alla caduta del secondo governo Conte nel gennaio 2021.

Prima sul palco con il presidente del Movimento 5 Stelle, poi con l'ex segretario del Pd, suo storico avversario politico, D'Alema tenta di favorire un dialogo proprio mentre il campo largo attraversa uno dei passaggi più delicati del percorso verso le elezioni politiche del 2027.

A complicare il quadro sono le divergenze sull'Ucraina, le politiche fiscali e, soprattutto, la scelta del candidato alla presidenza del Consiglio.

D'Alema e il disgelo con Renzi

Il confronto con Renzi assume un significato particolare alla luce dei rapporti tra i due ex premier. D'Alema fu tra i principali oppositori della stagione renziana del Partito democratico, fino alla scissione del 2017 e alla nascita di Articolo 1.

Oggi entrambi guardano alla costruzione di una coalizione alternativa al centrodestra di Giorgia Meloni, sebbene partendo da sensibilità politiche differenti.

La difficoltà maggiore riguarda però il rapporto tra Renzi e Conte. Il presidente del M5S ha chiesto al Pd garanzie sulla tenuta di un'eventuale maggioranza di governo che comprenda anche Italia viva. Sullo sfondo resta la crisi del 2021, quando il ritiro delle ministre renziane dall'esecutivo aprì la strada al governo di Mario Draghi.

L'Ucraina, il punto sul quale nessuno arretra

Il lavoro dei tavoli programmatici avrebbe dovuto consegnare ai leader una piattaforma condivisa entro la fine di novembre. Invece, proprio sulla politica internazionale, le trattative si sono arenate.

Il responsabile Esteri del Pd, Giuseppe Provenzano, ha tentato una mediazione evitando un riferimento esplicito alle armi e proponendo una formula che garantisse il sostegno all'Ucraina nelle forme necessarie.

Il Movimento 5 Stelle continua però a chiedere un impegno esplicito contro ulteriori forniture militari. Una posizione che incontra la contrarietà di una parte significativa del Pd e delle componenti centriste della coalizione.

Anche Alleanza Verdi e Sinistra, contraria all'invio di armamenti, è impegnata nella ricerca di un compromesso.

Il problema non è soltanto trovare una formula da inserire nel programma elettorale, ma stabilire quale politica internazionale adotterebbe un eventuale governo di centrosinistra davanti alla prosecuzione della guerra.

Le primarie e il dilemma di Schlein

L'obiettivo iniziale era arrivare alle primarie entro febbraio 2027 con un programma già concordato, lasciando agli elettori la scelta della leadership.

Ma il mancato accordo sull'Ucraina rischia di trasformare la consultazione in uno scontro tra differenti visioni della politica estera italiana.

Secondo le ricostruzioni del Corriere della Sera, tra quanti nel centrosinistra non hanno mai apprezzato l'idea delle primarie cresce la convinzione che le divergenze programmatiche possano offrire una ragione per rimettere in discussione il ricorso ai gazebo.

Per Elly Schlein la questione è particolarmente delicata. Affrontare Conte senza aver prima raggiunto un'intesa sull'Ucraina significherebbe esporre il Pd a una competizione interna su uno dei temi che maggiormente dividono l'elettorato progressista.

Rinunciare alle primarie, d'altra parte, imporrebbe ai partiti di trovare un accordo politico sulla candidatura comune.

Anche la patrimoniale divide gli alleati

Non va meglio sul fronte economico. Pd e Avs sostengono l'introduzione di un contributo sui grandi patrimoni, pur con differenti orientamenti sulle soglie di applicazione. Il Movimento 5 Stelle insiste sulla tassazione delle rendite finanziarie, mentre le componenti centriste manifestano forti perplessità.

Italia viva propone invece interventi di sostegno al reddito di insegnanti, infermieri e appartenenti alle forze dell'ordine, oltre ad agevolazioni fiscali per i giovani.

Anche su questo capitolo, il confronto tecnico non è riuscito a produrre un'intesa definitiva.

La mediazione di D'Alema si inserisce dunque in una partita che ormai non riguarda più soltanto la costruzione dell'alleanza. Prima ancora di scegliere chi dovrà guidarla, il centrosinistra deve decidere con quale programma intende presentarsi agli italiani e quali impegni potranno essere sottoscritti da tutti i suoi componenti.