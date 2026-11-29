Meloni, lo spettro della Consulta e il duello delle primarie che può saltare La legge elettorale doveva complicare la vita alla sinistra. Ora rischia di complicarla alla destra

C'è qualcosa di sottilmente ironico nella vicenda della nuova legge elettorale. Pensata anche per costringere il centrosinistra a fare i conti con le proprie divisioni, rischia di trasformarsi in un problema per chi l'ha voluta. Il guastafeste, questa volta, potrebbe essere la Corte costituzionale, un'istituzione che non ha propriamente il compito di assecondare i desideri di Palazzo Chigi. L'indiscrezione raccontata da Repubblica riguarda la possibilità che venga cancellato l'obbligo per le coalizioni di indicare il candidato alla presidenza del Consiglio. Una prospettiva tutt'altro che gradita a Giorgia Meloni, che avrebbe tutto l'interesse ad assistere a una lunga e possibilmente tormentata resa dei conti tra Elly Schlein e Giuseppe Conte.

La trappola elettorale

Il vantaggio politico della norma è piuttosto evidente. Da una parte c'è una coalizione che ha già la sua candidata, dall'altra un'alleanza ancora da costruire, con due aspiranti leader e parecchie questioni irrisolte. Costringere il centrosinistra a scegliere prima delle elezioni significa obbligarlo a consumare tempo, energie e consenso in una battaglia interna. Magari con il conforto di qualche reciproca dichiarazione al vetriolo, da utilizzare comodamente durante la campagna elettorale.

Meloni potrebbe così dedicarsi alla corsa per Palazzo Chigi mentre gli avversari discutono su chi debba sfidarla. Un programma politicamente invitante, se non fosse per quel piccolo inconveniente chiamato Costituzione.

L'indicazione del candidato premier, infatti, non equivale all'elezione diretta del presidente del Consiglio. L'Italia resta una Repubblica parlamentare e il potere di nomina appartiene al presidente della Repubblica. Un dettaglio che, nella narrazione politica della maggioranza, rischia talvolta di finire in secondo piano.

La Russa e il galateo istituzionale

A tradire il nervosismo del centrodestra sono soprattutto le dichiarazioni di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato ha manifestato la propria contrarietà all'ipotesi che la Consulta cancelli proprio la disposizione sul candidato premier.

Il paradosso è che la legittimità costituzionale di una legge non dovrebbe essere misurata sulla base dei vantaggi che una sentenza potrebbe procurare a questo o a quello schieramento. Altrimenti, anziché una Corte costituzionale, basterebbe un comitato elettorale. Le proteste delle opposizioni non si sono fatte attendere. La Russa ha poi respinto le accuse di voler condizionare i giudici, assicurando il rispetto delle eventuali decisioni della Corte. Rimane però una questione di opportunità politica e istituzionale. Quando a esprimersi è la seconda carica dello Stato, anche una semplice opinione assume un peso diverso da quello di una chiacchierata al circolo di partito.

Le primarie che piacciono soprattutto alla destra

C'è poi un altro elemento curioso. A quanto pare, tra i più interessati alle primarie del centrosinistra ci sono proprio gli esponenti del centrodestra.

Il duello tra Schlein e Conte rappresenterebbe uno spettacolo politicamente conveniente per la maggioranza. Una campagna elettorale nella campagna elettorale, con il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle impegnati a contendersi la leadership anziché a incalzare il governo sui salari, sulla sanità pubblica e sulle condizioni economiche delle famiglie. Se la Consulta dovesse cancellare l'obbligo di indicare il candidato premier, questo scenario perderebbe buona parte della sua forza. Le opposizioni potrebbero comunque organizzare le primarie, ma per scelta politica, non per la pressione esercitata dalla legge elettorale.

Naturalmente, nessuna sentenza potrà regalare al centrosinistra quella capacità di stare insieme che finora ha mostrato a intermittenza. Per quella, purtroppo per Schlein e Conte, non esiste ricorso costituzionale.

Il boomerang di Palazzo Chigi

La partita resta aperta. L'indiscrezione non è una sentenza e sarebbe prematuro dare per scontato un intervento della Corte. Ma il nervosismo politico che accompagna questa ipotesi racconta già qualcosa. Una maggioranza sicura della propria forza dovrebbe desiderare di misurarsi con gli avversari sul terreno del consenso, indipendentemente dal nome del loro candidato. Se invece una possibile modifica delle regole elettorali suscita tanta inquietudine, viene da chiedersi quanto della strategia del centrodestra poggi sulla propria forza e quanto sulle debolezze altrui. Giorgia Meloni potrebbe ritrovarsi a dover affrontare una campagna elettorale meno comoda del previsto, senza poter contare necessariamente sulla guerra preventiva tra democratici e pentastellati.