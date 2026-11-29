Gratteri, stoccata a Nordio e Meloni: «Le sentenze si rispettano» Il procuratore di Napoli tra ironia sul ministro della Giustizia e affondi contro Palazzo Chigi

Non sarà Shakespeare a ricomporre la frattura tra Nicola Gratteri e Carlo Nordio. Il procuratore di Napoli riconosce al ministro della Giustizia cultura, simpatia e ottime letture, ma quando si passa dalla letteratura alla politica giudiziaria il giudizio cambia radicalmente. «Non condivido nemmeno il 5% di quello che dice», ha dichiarato Gratteri a Milano, durante BookCity, in occasione della presentazione del suo libro 50 anni di 'ndrangheta. Dentro l'organizzazione criminale più potente d'Italia. Una bocciatura accompagnata da un complimento che ha il sapore della più raffinata delle stoccate: Nordio sarebbe stato un buon ministro della Cultura. Peccato che gli abbiano affidato la Giustizia.

Shakespeare e le tragedie della giustizia

«Nordio è un tipo simpatico, ma la pensiamo in modo assolutamente opposto in quello che è l'approccio alla soluzione dei problemi della giustizia», ha spiegato il procuratore. Nessuna antipatia personale, dunque. Anzi, Gratteri riconosce al Guardasigilli lo spessore intellettuale e la passione per la letteratura. Il problema nasce quando bisogna tradurre la cultura in provvedimenti legislativi, affrontare le emergenze dei tribunali e garantire il funzionamento della macchina giudiziaria. Si può apprezzare Shakespeare e avere idee diametralmente opposte su come amministrare la giustizia. Del resto, tra lo scontro con le toghe e le tensioni istituzionali, al ministro non mancano certo gli ingredienti per una rappresentazione teatrale.

Meloni e le sentenze indigeste

Decisamente meno affettuoso il passaggio dedicato a Giorgia Meloni e alla vicenda degli arretrati stipendiali dei magistrati. Gratteri ha ricordato che l'adeguamento delle retribuzioni è disciplinato dalla legge attraverso un meccanismo automatico. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto dei magistrati alle somme non corrisposte negli anni precedenti. Non si tratta, dunque, di un regalo alle toghe né di una concessione della presidente del Consiglio.

«Ma se c'è una sentenza deve essere seguita, non si può interpretare», ha scandito Gratteri. Un principio che dovrebbe risultare persino superfluo ricordare a chi governa. Perché le sentenze non sono menù alla carta, dai quali scegliere le portate più gradite e rimandare indietro quelle che non piacciono.

L'austerità a geometria variabile

Il procuratore ha poi sollevato una questione politicamente ancora più imbarazzante per l'esecutivo. Se davvero mancano le risorse, perché nell'aprile del 2026, come ricordato dallo stesso Gratteri, ai funzionari di Palazzo Chigi è stato riconosciuto un aumento stipendiale di 540 euro?

«Dov'è la coerenza?», ha domandato. Una domanda semplice, alla quale sarebbe interessante ottenere una risposta altrettanto semplice, possibilmente senza ricorrere al consueto repertorio delle compatibilità finanziarie. Gratteri si è detto persino disponibile a rinunciare a mille euro del proprio stipendio, a condizione che il sacrificio venga esteso proporzionalmente a chi percepisce retribuzioni superiori. Ha ricordato, inoltre, l'esistenza di funzionari pubblici con compensi che, secondo quanto da lui riferito, raggiungono i 380 mila euro annui. Insomma, l'austerità va benissimo. Purché non diventi una virtù da predicare esclusivamente agli altri.

La giustizia a rate

Già nella giornata di sabato 28 novembre, durante il congresso nazionale dell'Associazione nazionale magistrati a Napoli, Nordio aveva riconosciuto la necessità di dare esecuzione alle sentenze, proponendo però di distribuire nel tempo il pagamento degli arretrati. Una mediazione che Gratteri non considera risolutiva e che lascia emergere le difficoltà del governo nel gestire una controversia diventata ormai politica. Il punto non è stabilire se i magistrati guadagnino troppo o troppo poco. Su questo si può discutere e il Parlamento può intervenire, nel rispetto delle garanzie costituzionali. Il punto è capire se lo Stato possa sottrarsi agli obblighi riconosciuti da una sentenza quando il conto risulta politicamente scomodo. È una questione che riguarda tutti i cittadini, non soltanto chi indossa una toga.

Una lezione di coerenza

Gratteri non usa il linguaggio felpato della diplomazia istituzionale. Preferisce mettere in fila le contraddizioni e lasciare che siano i numeri a fare il resto. Al ministro riconosce la cultura, alla presidente del Consiglio chiede coerenza. A entrambi ricorda, nella sostanza, che governare significa anche rispettare decisioni che non si condividono. Chissà se Nordio, nella sua ricca biblioteca, abbia mai riletto quel passaggio dell'Amleto in cui Shakespeare ricorda che le azioni devono essere adeguate alle parole.