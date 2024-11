«Dormiva e stava con la tata»: Totti denuncerà per calunnia Ilary Blasi L'ex moglie aveva presentato una denuncia per abbandono di minore

Francesco Totti si e' preso qualche giorno per pensare. L'ex capitano della Roma si sente 'colpito' dopo la denuncia della sua ex moglie Ilary Blasi che lo ha accusato di aver 'abbandonato' la figlia di 8 anni. In queste ore - insieme al suo legale, l'avvocato Antonio Conte -, l'ex numero 10 sta valutando una contro-denuncia per calunnia. La decisione sara' presa a breve e, probabilmente, formalizzata con un esposto a inizio settimana. Totti, infatti, non avrebbe lasciato incustodita la figlia.

"Il quadro e' chiaro ed evidente e quando dall'altra parte c'e' un'accusa falsa, e' giusto rispondere", spiega all'AGI una fonte vicina all'ex capitano giallorosso. L'episodio da cui scaturisce la denuncia della showgirl risale al maggio 2023 quando, poco dopo la mezzanotte, una pattuglia della polizia si presenta presso l'abitazione a Roma Nord di Totti. Ilary Blasi, preoccupata, ha segnalato che la bambina di 8 anni e' sola in casa. Lo avrebbe appreso da una videochiamata nella quale la bimba si sarebbe mostrata senza suo papa'. Ma la situazione e' un'altra: ad aprire agli agenti e' una donna - una vicina di casa che, gia' in altre occasioni, ha svolto il ruolo di babysitter -, presente sul posto. Il padre non e' in casa, ma la piccola non e' sola. Blasi decide comunque di denunciare l'ex marito per 'abbandono di minore' perche', a suo parere, avrebbe lasciato la figlia sola in casa per trascorrere una serata fuori, violando il patto di fiducia genitoriale. La denuncia e' al vaglio della procura, e il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini dovra' decidere se archiviare il caso o procedere formalmente con le accuse.