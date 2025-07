Giubileo dei giovani a Roma: in 100.000 a Piazza San Pietro Dalle ore 14:00 di ieri è scattata la bonifica dell’area vaticana.

Dalle ore 14:00 di ieri è scattata la bonifica dell’area vaticana. Attivato il dispositivo di sicurezza varato dalla Questura per la prima tappa del Giubileo dei Giovani, a partire dalle ore 15:00, i varchi di via Conciliazione, Porta Angelica e S. Ufficio sono stati aperti con l’afflusso dei giovani pellegrini.

Con il passare delle ore in 100.000 hanno popolato piazza San Pietro e l’area riservata allestita dalla Questura per garantire la sicurezza del primo appuntamento del Giubileo dei Giovani.

Forze di polizia, volontari della Protezione civile, Vigili del Fuoco, Ares 118 e dispositivo antidrone della Questura hanno monitorato l’evento nella sua interezza, fino al saluto a sorpresa rivolto dal Pontefice ai fedeli, che ha voluto percorrere piazza S. Pietro e via della Conciliazione in segno di vicinanza ai tanti pellegrini.

Tra le ore 17:30 e le ore 19:00, quando ha avuto inizio la messa celebrata da Mons. Fisichella, si è registrato il massimo afflusso, che ha richiesto un grande equilibrio da parte di tutto il personale preposto alla gestione delle procedure di prefiltraggio e filtraggio.

Il clima di festa, affidato alla energia dei giovani approdati in piazza S. Pietro e via della Conciliazione, ha poi continuato ad animare l’area del Vaticano anche a conclusione della messa inaugurale di questa tappa così densa di significato pastorale per l’anno giubilare.

Spostandosi di pochi metri, infatti, circa 5000 pellegrini hanno preso parte all’evento organizzato dalla Santa Sede in piazza Risorgimento, dove a ritmo di musica, fino alla mezzanotte, hanno sprigionato tutta la loro energia vitale all’insegna della celebrazione della fede.

Tutti gli eventi si sono svolti in una cornice di sicurezza in cui agenti delle Forze di polizia, volontari della Protezione civile e Polizia locale hanno assicurato il compiuto funzionamento di una ormai rodata macchina della sicurezza.

L’attenzione è stata rivolta non solo all’afflusso ed all’area riservata, ma anche alle direttrici di afflusso ed a tutti i fattori potenzialmente idonei a creare turbative agli eventi.

A tal riguardo, nella cornice dei servizi messi in atto, nella tarda serata di ieri, proprio mentre si avviava a conclusione il Giubileo degli influencer, in piazza Risorgimento, agenti del Commissariato di P.S. Borgo hanno tratto in arresto un cittadino georgiano, che, poco prima, aveva approfittato del clima di festa per sottrarre un telefono cellulare ad una donna che si trovava presso un locale della zona dopo aver preso parte all’appuntamento giubilare.

L’autore del reato, dopo aver risposto ad un tentativo di chiamata inoltrato dalla vittima utilizzando il telefono di una sua conoscente, ha chiesto in cambio della restituzione del cellulare sottratto la somma di 900 euro.

La vittima, quindi, dopo aver allertato gli agenti impegnati nei servizi pianificati per il Giubileo, hanno riferito che l’autore del reato aveva dato appuntamento presso la stazione metro Ottaviano. Accordato l’incontro, l’autore del reato è stato bloccato ed arrestato per estorsione.