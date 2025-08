Tragedia sull’A1 ad Arezzo, scontro fatale coinvolge ambulanza: tre morti Maxi tamponamento causato dal salto di carreggiata di un tir. Coinvolti caravan, autobus e auto

L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30 al chilometro 338 dell’A1, direzione Nord, prima dell’uscita Valdarno, nel tratto aretino. Un tir ha improvvisamente invaso la carreggiata opposta, innescando un maxi tamponamento che ha coinvolto un altro mezzo pesante, un caravan, un pullman, tre autovetture e un’ambulanza.

Le vittime

Le tre persone decedute erano a bordo dell’ambulanza della Misericordia: i volontari soccorritori Gianni Trappolini, 56 anni, originario di Terranuova Bracciolini, e Giulia Santoni, giovane studentessa universitaria, insieme alla paziente anziana trasportata.

Il bilancio dei feriti

Il numero complessivo dei feriti è di 15: uno in codice rosso, quattro in codice giallo e dieci in codice verde. Il conducente dell’ambulanza è stato estratto dalle lamiere e ricoverato in gravi condizioni.

L’intervento dei soccorsi

Attivato il protocollo di maxi-emergenza. Sono intervenuti due elisoccorso, personale sanitario da Firenze e Arezzo, vigili del fuoco con squadre da Montevarchi e Firenze, oltre alle forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

Gestione del traffico

L’autostrada è rimasta chiusa tra Valdarno e Arezzo per ore. La carreggiata verso Roma è stata riaperta nel pomeriggio, mentre in direzione Firenze i lavori di rimozione dei veicoli sono proseguiti a lungo, causando code chilometriche. Autostrade per l’Italia ha suggerito percorsi alternativi.

Il cordoglio istituzionale

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso cordoglio ai familiari delle vittime e un pensiero commosso alla Misericordia, ringraziando i soccorritori per l’impegno sul luogo della tragedia.