Uccisa a coltellate in strada: aveva denunciato l'ex compagno

Una donna di 46 anni di origini marocchine e residente a Foggia è stata uccisa a coltellate in strada nella notte.
La vittima, stando a quanto si apprende da fonti investigative, aveva denunciato l'ex compagno - anch'egli marocchino - ed era protetta dalla normativa sul cosiddetto "codice rosso".
La 46enne viveva da solo nel centro storico: a trovare il suo corpo esanime sono stati alcuni residenti della zona, a poca distanza dall'abitazione, allarmati dalle urla della donne.
Prima di morire la vittima sarebbe riuscita anche a telefonare alle forze di polizia, ma è deceduta per le gravi ferite riportate.