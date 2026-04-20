Vasto, fermato il padre del 21enne trovato morto in garage Svolta nelle indagini sulla morte di Andrea Sciorilli

Il fermo dopo l’interrogatorio. Svolta nelle indagini sulla morte di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita nel garage del condominio in cui viveva a Vasto. Il padre del giovane è stato fermato al termine di un lungo interrogatorio nella caserma dei Carabinieri della città abruzzese. A confermare il provvedimento è stato il legale dell’uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo è arrivato nella notte, dopo ore di accertamenti e domande degli investigatori, che da subito avevano concentrato l’attenzione sull’ambito familiare.

Le indagini e la dinamica

Il corpo del ragazzo era stato scoperto dalla madre proprio nel garage. Secondo i primi rilievi, Andrea Sciorilli è stato colpito con almeno tre coltellate al torace. Gli investigatori ritengono plausibile che l’omicidio sia maturato al culmine di una lite iniziata all’interno dell’abitazione. Elementi importanti emergono dalle tracce di sangue trovate non solo nel garage, ma anche sul pianerottolo e nell’ascensore del palazzo. Accertamenti sono stati eseguiti anche all’interno dell’appartamento di famiglia per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Un contesto familiare difficile

Dalle prime informazioni raccolte, i rapporti tra padre e figlio sarebbero stati complicati da tempo. Nel 2024 il padre aveva denunciato il giovane per episodi di violenza domestica, elemento che ora assume un peso rilevante nel quadro investigativo. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha espresso cordoglio parlando di una tragedia che colpisce l’intera città. Anche la vice segretaria regionale della Lega, Sabrina Bocchino, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di affrontare con decisione il tema della violenza, soprattutto quando si consuma tra le mura domestiche.

Gli sviluppi attesi

Il fermo rappresenta un passaggio cruciale, ma le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e definire con precisione le responsabilità. Nelle prossime ore sono attese ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria.