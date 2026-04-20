Escort e calciatori, inchiesta sulla movida: quattro arresti a Milano Servizi esclusivi per clienti facoltosi, nel mirino anche giocatori di Serie A

Un sistema organizzato, con pacchetti esclusivi destinati a una clientela selezionata e facoltosa, è finito al centro di un’inchiesta della Procura di Milano che ha portato a quattro arresti domiciliari. Nel mirino degli investigatori un presunto giro di sfruttamento della prostituzione legato ai locali della movida milanese, con servizi pensati anche per calciatori di Serie A.

Secondo quanto emerso, l’offerta comprendeva veri e propri “servizi dopopartita”: serate nei locali, pernottamenti in hotel ed escort, per cifre che potevano raggiungere diverse migliaia di euro. Tra i clienti figurerebbero, oltre a imprenditori, anche numerosi giocatori professionisti.

Il sistema organizzato

Le ordinanze sono state firmate dalla giudice per le indagini preliminari Chiara Valori, nell’ambito di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Gli investigatori ipotizzano l’esistenza di un sodalizio strutturato che, sotto la copertura di una società di organizzazione eventi con sede a Cinisello Balsamo, avrebbe costruito un’attività basata sul reclutamento di donne, incluse escort professioniste.

Le donne venivano ospitate negli stessi locali della società e coinvolte nelle serate organizzate, con la disponibilità, secondo l’accusa, a fornire anche prestazioni sessuali. Il sistema avrebbe garantito guadagni ingenti, poi reimpiegati attraverso operazioni riconducibili all’autoriciclaggio.

Clienti e flussi di denaro

Le indagini si sono concentrate anche sui flussi economici, ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dagli indagati. Gli accertamenti patrimoniali hanno evidenziato come le entrate fossero legate quasi esclusivamente all’organizzazione di eventi e ai servizi accessori offerti.

Particolare attenzione è stata riservata alla clientela, composta da soggetti disposti a spendere cifre elevate per serate “chiavi in mano”. Tra questi, secondo gli atti, figurerebbero anche diversi calciatori di alto livello, sebbene non risultino al momento indagati.

Gli sviluppi dell’indagine

L’inchiesta è ancora in corso e potrebbe allargarsi ulteriormente, con nuovi accertamenti su eventuali responsabilità e su altri soggetti coinvolti nel circuito. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio il funzionamento della rete e i rapporti tra gli organizzatori e i clienti.

La vicenda riporta l’attenzione su un fenomeno sommerso ma radicato nelle grandi città, dove il confine tra intrattenimento e illegalità può diventare sottile, soprattutto in contesti ad alto giro d’affari come quello della movida.