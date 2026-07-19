Sangue nella notte a Gallipoli: 17enne pestato con un tirapugni : è grave Nuovo grave episodio di "malamovida" nel Salento

Torna a farsi drammatico l'allarme sicurezza legato alla vita notturna a Gallipoli. Alle prime luci dell'alba, un ragazzo di 17 anni è stato vittima di una brutale aggressione nei pressi di una discoteca della zona, subendo lesioni gravissime che ne hanno richiesto il ricovero d'urgenza.

La dinamica del brutale pestaggio

L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, nel momento del deflusso dei giovani dai locali da ballo. Secondo quanto ricostruito finora, la violenza sarebbe l'atto finale di una lite scoppiata poco prima all'interno della discoteca per motivi ancora da chiarire. La situazione è poi degenerata all'esterno. L'arma: L'aggressore ha utilizzato un tirapugni in metallo per amplificare la violenza dei colpi. Le lesioni: Il minorenne è stato colpito ripetutamente in diverse parti del corpo, riportando traumi particolarmente severi alla testa.

I soccorsi e le indagini

I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno prestato le prime cure al giovane potentino, disponendo il trasferimento d'urgenza all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce a causa della gravità delle ferite riportate al capo.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i Carabinieri, che hanno subito avviato i rilievi planimetrici e l'ascolto dei potenziali testimoni per identificare l'autore del gesto e ricostruire con esattezza le responsabilità dell'accaduto.