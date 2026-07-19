Bologna, uomo di 43 anni muore ammanettato durante un intervento della polizia Dramma nel primo pomeriggio al rione Pilastro durante un blocco delle forze dell'ordine

Un dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi a Bologna, nel cuore del rione Pilastro. Un uomo di 43 anni, identificato con le iniziali A.F., ha perso la vita all'interno dello stabile di via Svevo in cui risiedeva, proprio mentre era in corso un delicato intervento da parte delle forze dell'ordine e del personale medico.

L'allarme e la richiesta di soccorso

La catena degli eventi ha avuto inizio nella mattinata, quando è scattata la segnalazione per il quarantatreenne, descritto dai testimoni in evidente stato di forte agitazione psicofisica. Al momento non è ancora stato accertato se tale condizione fosse la conseguenza dell'assunzione di qualche sostanza. Data la gravità della situazione e il potenziale rischio per l'incolumità dell'uomo e dei residenti, sul posto sono confluite contemporaneamente un'ambulanza del 118 e una volante della Polizia di Stato.

L'intervento e il tragico epilogo

Una volta giunti sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno tentato di ricondurre l'uomo alla calma. Di fronte all'impossibilità di gestire diversamente la situazione, i poliziotti hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino in dotazione per neutralizzare la resistenza dell'uomo, per poi immobilizzarlo a terra utilizzando delle fascette di plastica ai polsi.

È stato proprio durante queste concitate fasi di contenimento che la situazione è precipitata: il quarantatreenne ha avvertito un malore fatale ed è deceduto prima che i sanitari presenti potessero salvargli la vita. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato le indagini e i rilievi di rito per fare piena luce sulle precise cause del decesso e verificare la regolarità delle procedure di blocco utilizzate.