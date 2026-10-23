Tortona, bimba di tre anni trovata morta in casa: arrestata la madre La tragedia in una struttura di accoglienza nell'Alessandrino. Indagano i carabinieri

Una bambina di appena tre anni è stata trovata morta nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre all'interno di un'abitazione di Tortona, in provincia di Alessandria. Nell'alloggio, al momento dell'intervento dei carabinieri, era presente soltanto la madre, una donna di circa trent'anni, successivamente accompagnata davanti al magistrato di turno e arrestata. La tragedia si è consumata in una struttura di accoglienza destinata a persone e famiglie in condizioni di difficoltà. Le indagini sono in corso per accertare le cause della morte della piccola, ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti e stabilire le eventuali responsabilità penali della donna.

La scoperta nella notte e l'arresto della madre

Il ritrovamento è avvenuto in un appartamento di una struttura di social housing situata in via Baluardo, non lontano dalla chiesa di Santa Maria Canale, nel centro di Tortona. Secondo le prime informazioni, i carabinieri sono intervenuti nell'abitazione durante la notte, trovando la bambina ormai priva di vita.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, ma per la piccola non c'era più nulla da fare. La madre, unica persona presente nell'appartamento all'arrivo dei militari, è stata immediatamente ascoltata dal pubblico ministero e successivamente arrestata.

I carabinieri della Compagnia di Tortona, con il supporto degli specialisti della sezione investigativa del comando provinciale, hanno avviato i rilievi per ricostruire la sequenza degli eventi.

Al momento non sono state rese note ufficialmente le modalità della morte. Gli investigatori mantengono il riserbo sugli elementi raccolti e sugli accertamenti medico-legali, indispensabili per chiarire le circostanze del decesso.

L'arresto rappresenta un passaggio rilevante nell'inchiesta, ma non equivale a un accertamento definitivo delle responsabilità. La posizione della donna dovrà essere valutata dall'autorità giudiziaria secondo le procedure previste dalla legge.

Le tensioni familiari e la questione dell'affidamento

Gli approfondimenti investigativi si concentrano anche sulla situazione familiare nella quale vivevano la bambina e sua madre.

Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni giornalistiche, la donna, indicata da diverse fonti come cittadina ucraina, aveva attraversato un periodo particolarmente difficile nei rapporti con l'ex compagno, padre della piccola e di origini italiane.

La madre avrebbe ottenuto l'affidamento esclusivo della figlia. Una recente udienza in tribunale avrebbe tuttavia aperto la possibilità di avviare un percorso di riavvicinamento tra la bambina e il padre.

La prospettiva, secondo le informazioni finora emerse, avrebbe suscitato una forte preoccupazione nella donna.

Alcune ricostruzioni riferiscono inoltre di precedenti comportamenti violenti attribuiti all'ex compagno nei confronti della madre, ma non della bambina. Si tratta di circostanze che richiedono ulteriori verifiche e che, allo stato delle informazioni disponibili, non possono essere considerate una spiegazione accertata di quanto accaduto.

La struttura protetta e il percorso di accoglienza

La tragedia è avvenuta in un alloggio di social housing, una forma di accoglienza abitativa pensata per sostenere persone che attraversano difficoltà economiche, sociali o familiari.

Secondo la stampa locale, la struttura di via Baluardo è gestita dalla cooperativa Agape e accoglie nuclei che necessitano di un percorso di sostegno e accompagnamento verso una maggiore autonomia.

La presenza della donna e della figlia in questo contesto costituisce uno degli aspetti sui quali potrebbe concentrarsi la ricostruzione del loro recente passato.

Sarà necessario chiarire da quanto tempo madre e bambina soggiornassero nell'alloggio, quali forme di assistenza fossero state attivate e se, nei giorni precedenti la tragedia, fossero emersi elementi di particolare preoccupazione.

Le prime testimonianze raccolte dalla stampa locale riferiscono che non sarebbero stati osservati segnali immediati capaci di far prevedere un episodio tanto grave. Anche questa circostanza dovrà essere valutata attraverso gli accertamenti degli investigatori, senza attribuire responsabilità alle persone o alle organizzazioni coinvolte nel percorso di accoglienza.

Gli accertamenti sulle cause della morte

Uno dei passaggi fondamentali dell'indagine riguarda la determinazione delle cause del decesso.

L'esame del corpo della bambina e i rilievi effettuati nell'appartamento dovranno contribuire a stabilire che cosa sia avvenuto, quando si sia verificata la morte e se siano presenti elementi riconducibili all'intervento di un'altra persona.

Gli investigatori stanno lavorando anche alla ricostruzione delle ultime ore trascorse dalla piccola nell'abitazione.

Un ruolo importante potrebbero avere le dichiarazioni rese dalla madre al pubblico ministero, gli eventuali riscontri documentali e le informazioni raccolte dalle persone che conoscevano la famiglia.

La vicenda presenta ancora diversi aspetti non chiariti. Le prime notizie diffuse dalle agenzie confermano il ritrovamento del corpo, la presenza della madre nell'alloggio e il successivo arresto, mentre la dinamica precisa rimane oggetto di indagine.

Le prossime decisioni della magistratura

L'inchiesta prosegue sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria competente, mentre i carabinieri continuano a raccogliere gli elementi necessari per definire il quadro della vicenda.

Nei prossimi passaggi procedurali dovrà essere esaminata la posizione della donna, anche attraverso le verifiche previste in relazione all'arresto e alle eventuali misure cautelari.

Particolare attenzione sarà riservata alla documentazione relativa all'affidamento della bambina e ai rapporti tra i genitori, qualora tali elementi risultino pertinenti alle contestazioni formulate dagli inquirenti.