Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 5.5: paura a Palermo Sciame sismico nel Tirreno meridionale, allerta arancione per rischio maremoto. Evacuate scuole e uf

La terra trema in Sicilia e la paura si diffonde lungo la costa settentrionale dell'isola. Una serie di scosse sismiche, culminata in un terremoto di magnitudo 5.5 registrato alle 12.19, ha interessato il mar Tirreno meridionale, con epicentro al largo delle isole Eolie. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente a Palermo, dove centinaia di persone hanno abbandonato edifici pubblici, abitazioni e luoghi di lavoro. Scuole e uffici sono stati evacuati per precauzione, mentre la Protezione civile siciliana ha disposto l'allerta arancione per rischio maremoto. Alle 13.57, secondo la Regione Siciliana, non risultavano segnalazioni di danni.

La scossa più forte alle 12.19, magnitudo rivista a 5.5

La sequenza sismica è iniziata nella mattinata, quando i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) hanno rilevato diversi movimenti nel settore meridionale del Tirreno, a nord-ovest dell'isola di Alicudi.

Tra le prime scosse significative figura quella delle 11.04, di magnitudo 3.3, localizzata a una profondità di circa nove chilometri. Alle 11.51 è seguito un terremoto di magnitudo 4.3, con ipocentro a 24 chilometri di profondità. Pochi minuti dopo, alle 11.56, un'altra scossa ha raggiunto magnitudo 3.6.

Il movimento più intenso è arrivato alle 12.19. Inizialmente classificato con magnitudo 5.0, è stato successivamente rivalutato dall'INGV a 5.5, sulla base dell'analisi dei dati raccolti dalla rete di monitoraggio.

Secondo gli aggiornamenti disponibili nel primo pomeriggio, tra le 10.02 e le 12.55 sono stati registrati nove eventi con magnitudo superiore a 3.0 nella stessa area marina. La successione ravvicinata delle scosse ha mantenuto alta l'attenzione delle autorità e della popolazione.

Scuole evacuate e persone in strada a Palermo

A Palermo, il terremoto è stato percepito con particolare intensità. Numerosi cittadini hanno raccontato di aver sentito oscillare gli edifici e muovere mobili e oggetti all'interno delle abitazioni.

In diversi istituti scolastici, insegnanti e personale hanno accompagnato gli studenti all'esterno, applicando le procedure previste dai piani di emergenza.

Tra le scuole interessate figurano l'istituto comprensivo Setti Carraro, il Giovanni XXIII-Piazzi e la scuola media Marconi. L'evacuazione è stata disposta in via precauzionale, senza che fossero emerse segnalazioni immediate di danni strutturali.

Anche alcuni uffici pubblici sono stati temporaneamente sgomberati, compresa la sede della Prefettura di Palermo e il Polo tecnico comunale.

L'assessore comunale alla Protezione civile, Piero Alongi, ha riferito che non erano pervenute segnalazioni di feriti o danni. Le telefonate ricevute dai servizi di emergenza riguardavano prevalentemente richieste di informazioni sulla situazione.

Scosse avvertite fino alla Calabria, evacuazioni anche alle Eolie

Il terremoto ha interessato un'area molto più ampia rispetto al solo capoluogo siciliano. Segnalazioni sono arrivate da Milazzo, Messina, Acireale e da diversi comuni della costa tirrenica.

Il movimento è stato percepito anche oltre lo Stretto, in particolare a Reggio Calabria e Catanzaro, dove alcuni residenti hanno riferito oscillazioni più lievi.

Nell'arcipelago delle Eolie, più vicino alla zona epicentrale, le scosse hanno provocato momenti di apprensione tra gli abitanti. Ad Alicudi e Filicudi, diverse persone sono uscite dalle abitazioni e si sono raccolte negli spazi aperti.

In tutte le isole gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici scolastici e rimandati a casa. La Protezione civile comunale di Lipari, insieme alle amministrazioni dei comuni di Salina e ai carabinieri, ha avviato verifiche sul territorio.

Da Filicudi è arrivata anche la segnalazione del distacco di un costone roccioso alle spalle del centro abitato, episodio che richiede accertamenti per verificarne l'entità e le eventuali conseguenze. A Trapani è stato evacuato precauzionalmente il Palazzo di giustizia.

Allerta arancione per rischio maremoto

Uno degli aspetti più delicati dell'emergenza riguarda il possibile coinvolgimento del mare. Dopo la sequenza sismica, il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, ha disposto l'attivazione dello stato di allerta e la pronta operatività delle strutture territoriali.

La Regione Siciliana ha comunicato l'emissione di un'allerta arancione per rischio maremoto, invitando la popolazione delle aree costiere interessate a seguire le indicazioni delle autorità.

L'allerta non significa necessariamente che si verificherà uno tsunami. Si tratta di una misura preventiva adottata per consentire ai servizi di emergenza e ai comuni costieri di intervenire rapidamente nel caso in cui venissero rilevate anomalie del livello del mare.

La possibilità che un terremoto sottomarino generi onde anomale dipende da diversi fattori, tra cui la profondità dell'evento, il tipo di movimento della faglia e l'eventuale spostamento del fondale. La presenza di una scossa di magnitudo 5.5 rende quindi necessario un monitoraggio attento, ma non permette, da sola, di prevedere la formazione di un maremoto.

La Prefettura attiva il coordinamento dei soccorsi

La Prefettura di Palermo, d'intesa con la Protezione civile, ha istituito un Centro di coordinamento soccorsi per seguire l'evoluzione dell'emergenza.

La struttura ha il compito di raccogliere le segnalazioni provenienti dai comuni, coordinare gli eventuali interventi e verificare la presenza di criticità nelle infrastrutture pubbliche. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è rimasto in contatto con Salvo Cocina per ricevere aggiornamenti sull'attività sismica e sulle condizioni del territorio. La sala operativa regionale ha attivato i collegamenti con i prefetti di Palermo e Messina, mentre ai sindaci dei comuni interessati sono state richieste verifiche precauzionali sugli edifici e sulle infrastrutture maggiormente esposte.

Alle 13.57 la Regione confermava l'assenza di segnalazioni di danni, precisando che il sistema di monitoraggio e coordinamento rimaneva operativo.

Regione Siciliana.

Perché il Tirreno meridionale è una zona sismica

L'area del Tirreno meridionale è una delle regioni geologicamente più complesse del Mediterraneo. La sua attività sismica è legata ai movimenti delle placche tettoniche e ai processi profondi che interessano il margine tra la Sicilia, la Calabria e il bacino tirrenico.

La presenza dell'arco vulcanico delle Eolie, che comprende anche Stromboli e Vulcano, testimonia la complessità dei fenomeni geodinamici che caratterizzano questa parte d'Italia.

Non tutti i terremoti registrati nella zona, tuttavia, sono collegati direttamente all'attività dei vulcani. Molti derivano da movimenti tettonici lungo sistemi di faglie presenti nella crosta terrestre o a profondità maggiori.

Per stabilire le caratteristiche della sequenza del 23 ottobre sarà necessario analizzare la distribuzione degli ipocentri, i meccanismi focali e l'evoluzione temporale degli eventi.

L'INGV prosegue il monitoraggio attraverso la rete sismica nazionale. La presenza di numerose scosse ravvicinate non consente di stabilire se si verificheranno terremoti più forti: allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è possibile prevedere con precisione quando, dove e con quale magnitudo avverrà un terremoto.

Monitoraggio continuo e verifiche sugli edifici

Le ore successive alla scossa principale saranno dedicate soprattutto ai controlli delle strutture e all'analisi delle nuove registrazioni sismiche.

Le autorità stanno verificando le condizioni degli edifici scolastici, degli uffici pubblici e delle infrastrutture esposte, mentre la Protezione civile mantiene il raccordo con le amministrazioni locali.

Ai cittadini viene raccomandato di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, evitando di avvicinarsi a edifici danneggiati o ad aree costiere per le quali siano state emanate specifiche disposizioni di sicurezza.