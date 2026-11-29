Crans-Montana, i genitori delle vittime: «Non cancellate i volti dei nostri figl Alcuni condomini si oppongono alle fotografie delle vittime sul memoriale del Constellation

Non chiedono monumenti imponenti, ma che i volti dei loro figli continuino a essere visibili nel luogo in cui hanno perso la vita. A quasi undici mesi dal rogo del Constellation di Crans-Montana, cinque famiglie italiane tornano a far sentire la propria voce, denunciando gli ostacoli incontrati nella realizzazione di un memoriale dedicato alle vittime della tragedia del primo gennaio 2026.

A suscitare la protesta sarebbe l'opposizione di alcuni residenti degli edifici vicini al locale all'esposizione delle fotografie dei ragazzi. Una posizione che ha provocato amarezza e indignazione tra i familiari, già impegnati nella difficile battaglia per ottenere verità e giustizia.

La protesta delle famiglie italiane

A firmare la nota sono le famiglie Costanzo, Galeppini, Minghetti, Prosperi e Tamburi, legate a cinque delle sei vittime italiane dell'incendio.

I genitori chiedono che quanti si oppongono all'esposizione delle fotografie rendano pubbliche le motivazioni della loro contrarietà. Non comprendono come il volto di un ragazzo morto in circostanze tanto drammatiche possa essere considerato inappropriato per un luogo di commemorazione.

Una nuova ferita per chi, da quel Capodanno, cerca di custodire il ricordo dei propri figli e di ottenere risposte sulle responsabilità della tragedia.

Il progetto del Comune

L'amministrazione comunale di Crans-Montana ha avviato nei mesi scorsi le procedure per realizzare due luoghi di commemorazione provvisori, in attesa della costruzione di un memoriale definitivo.

Per la facciata del Constellation è prevista una struttura in legno sulla quale potranno essere riportati i nomi delle vittime. Secondo le famiglie italiane, tuttavia, il rivestimento finirebbe per nascondere le fotografie collocate durante questi mesi da parenti e amici. Non risulta, al momento, un pronunciamento formale del Comune contro la richiesta dei genitori. La contestazione riguarderebbe invece alcuni condomini degli immobili circostanti.

Un cuore di stelle per ricordare morti e feriti

Le famiglie di diverse nazionalità hanno avanzato una proposta alternativa. Vorrebbero conservare sulla facciata le immagini e i nomi dei 41 ragazzi morti nell'incendio, affiancandovi un cuore composto da altrettante stelle luminose, al cui interno comparirebbero i nomi delle 115 persone rimaste ferite. Un progetto pensato per ricordare anche i sopravvissuti, molti dei quali hanno dovuto affrontare lunghi ricoveri, interventi chirurgici e percorsi di riabilitazione.

Secondo quanto riferito dalle famiglie, le loro richieste hanno trovato il sostegno di Christophe Darbellay, presidente del Canton Vallese.

La stagione sciistica e il dovere della memoria

La controversia esplode alla vigilia della stagione invernale, che culminerà nel febbraio 2027 con i Mondiali di sci alpino. La località svizzera si prepara ad accogliere nuovamente migliaia di turisti, mentre rimane aperto il confronto su come preservare la memoria della tragedia. La ripresa delle attività economiche e turistiche si accompagna alla necessità di garantire alle famiglie uno spazio nel quale riconoscersi e raccogliersi. Due esigenze che non dovrebbero necessariamente entrare in conflitto.

Intanto, la cerimonia commemorativa del primo anniversario dell'incendio, prevista per il primo gennaio 2027, si svolgerà nella sala Recto Verso di Grône, come annunciato dalle autorità comunali.

La battaglia per non dimenticare

Mentre prosegue l'inchiesta della magistratura svizzera, i familiari ribadiscono la volontà di impedire che il trascorrere del tempo attenui l'attenzione pubblica sulla tragedia. La richiesta è che il futuro memoriale restituisca alle vittime non soltanto un nome, ma anche un volto, una storia e un'identità.