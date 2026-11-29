Manovra, Bonelli: «Rapina al ceto medio. Serve una tassa sui super ricchi» Il portavoce di Europa Verde attacca il governo sulle pensioni e rilancia la patrimoniale

«La manovra del governo Meloni è una rapina sociale e a pagarne il conto è il ceto medio». Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde, attacca l'esecutivo sulle misure previdenziali contenute nella legge di Bilancio 2027 e rilancia la proposta di una patrimoniale sui grandi patrimoni. Nel mirino dell'esponente dell'opposizione c'è soprattutto la riduzione della rivalutazione delle pensioni superiori a 2.450 euro lordi mensili. Secondo le cifre riportate da Bonelli, il provvedimento interesserà circa 3,5 milioni di pensionati, con una perdita complessiva di 14 miliardi di euro nell'arco di dieci anni rispetto alla rivalutazione prevista dalla normativa vigente.

La stretta sulle pensioni

Particolarmente penalizzati, secondo Bonelli, sarebbero i pensionati che percepiscono assegni compresi tra 3.000 e 3.800 euro lordi al mese. «Chi prende tra 3.000 e 3.800 euro lordi perde due volte: subisce il taglio senza ricevere nemmeno lo sconto Irpef», afferma il deputato, richiamando le valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio. La contestazione riguarda una distribuzione delle risorse che, secondo l'esponente ambientalista, finisce per chiedere ulteriori sacrifici ai pensionati e ai lavoratori del ceto medio.

La ricchezza sempre più concentrata

Bonelli allarga il ragionamento alle disuguaglianze economiche e alla crescente concentrazione dei patrimoni. Secondo i dati citati dal deputato, il 10% delle famiglie italiane più ricche possiede il 60% della ricchezza nazionale, contro il 52% del 2010. Alla metà meno abbiente della popolazione appartiene invece appena il 7%. Una dinamica che, secondo il portavoce di Europa Verde, interessa l'intero continente europeo e assume dimensioni ancora più marcate negli Stati Uniti, dove la crescita dei grandi patrimoni finanziari pone il problema della loro tassazione. Bonelli contesta inoltre il ricorso delle grandi società al riacquisto delle proprie azioni, ritenendolo un meccanismo che favorisce l'accumulazione della ricchezza finanziaria a discapito degli investimenti produttivi e degli aumenti salariali.

Una patrimoniale per finanziare sanità e scuola

La proposta di Alleanza Verdi e Sinistra passa attraverso l'introduzione di una tassa sui grandi patrimoni e una riforma strutturale dell'Irpef che accentui la progressività del sistema fiscale. L'obiettivo indicato da Bonelli è trasferire una parte del carico tributario sui cittadini più facoltosi, alleggerendo la pressione fiscale sulla maggioranza della popolazione e recuperando risorse da destinare ai servizi pubblici. «Abbiamo il dovere di introdurre una tassa sui super ricchi e una riforma dell'Irpef davvero progressiva e strutturale. Così possiamo abbassare le tasse al 99,5% dei cittadini e finanziare la scuola e la sanità pubbliche», sostiene il parlamentare. Nelle dichiarazioni odierne non vengono precisate le soglie patrimoniali, le aliquote e il gettito atteso dalla misura.

La condizione posta al centrosinistra

L'intervento di Bonelli rappresenta anche un messaggio agli alleati delle opposizioni, chiamati a costruire una piattaforma programmatica comune in vista delle prossime elezioni politiche. Il portavoce di Europa Verde indica nella tassazione dei grandi patrimoni uno degli elementi imprescindibili del futuro programma di governo. «Un'alleanza non potrà definirsi progressista se nel suo programma di governo non ci sarà una patrimoniale sui super milionari», conclude Bonelli. La proposta entra così nel confronto politico interno al centrosinistra, mentre il dibattito parlamentare sulla manovra continua a concentrarsi sulle pensioni, sulla pressione fiscale e sulla distribuzione delle risorse pubbliche.