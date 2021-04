Accadia in rivolta: no alla chiusura dell'unica banca in paese Avviata la petizione popolare, cittadini pronti alla mobilitazione generale

E' in subbuglio la piccola comunità di Accadia, poco più di 2000 abitanti, tra i monti della Daunia. Non va giù alla popolazione e alle istituzioni locali, l'amara decisione relativa alla chiusura dell'unica banca presente in paese. Avviata una raccolta firme in paese in attesa di una serrata generale.

Il comune infatti ha ricevuto una comunicazione informale da parte della filiale del Banco Bpm a firma dei vertici dell'istituto di credito.

Un provvedimento che sarebbe stato dettato da una riorganizzazione nazionale, che porterebbe alla soppressione di diverse sedi tra cui quella in questione. In paese è stata già avviata una raccolta firme per al fine di scongiurare tale decisione, che danneggerebbe anche i comuni limitrofi. Accadia non è una grande città dove la chiusura di una banca, non fa notizia. Nei piccoli comuni elimiare servizi del genere, in cui avviene il contatto diretto tra operatori e cittadini, per lo più anziani, è una mazzata pesante e inaccettabile.

Un dramma che era riuscito a scongiurare con forza e determinazione già nel 2014 l'ex sindaco Pasquale Morgante, anche oggi in prima linea al fianco del comitato di lotta e del gruppo "Solo per Accadia".

"E' un durissimo colpo per il nostro paese. Solo per Accadia, per scongiurare la decisione di chiudere la filiale in questione, ha promosso un comitato civico spontaneo, per dare voce alla cittadinanza attraverso una mobilitazione popolare. Già nel 2014 la Bpm aveva adottato lo stesso provvedimento ma il solerte intervento del sindaco e degli amministratori dell'epoca, costrinse la direzione della banca a fare un passo indietro.

Oggi come allora, non si può rimanere indifferenti. Il nostro gruppo, si oppone ancora una volta con tutte le sue forze a questa assurda decisione, invitando i cittadini, commercianti ed imprenditori di Accadia ad aderire al comitato per una manifestazione di protesta pacifica.

Nel contempo chiede al sindaco di indire un consiglio comunale straordinario per affrontare la questione, nonché un incontro con i vertici aziendali, in collaborazione con gli altri sindaci dei Monti Dauni. E' necessario che ognuno si impegni in maniera costruttiva per il bene comune."

L'appello dell'attuale sindaco Agostino De Paolis:

"Ci stiamo adoperando, pertanto, affinché venga scongiurata la chiusura della filiale di Accadia. In tal senso solleciteremo anche una interrogazione parlamentare da rivolgere al neo ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco. E’ il momento che l’intera comunità si stringa compatta a difesa dell’interesse dei cittadini e pertanto questa amministrazione è disponibile ad accogliere qualsiasi proposta fattiva di soluzione della problematica."