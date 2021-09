Reddito di cittadinanza, Conte: "Cintura di protezione povertà" "Per il Movimento 5 Stelle è una battaglia fondamentale"

"Il reddito di cittadinanza è un problema attuale. Per il Movimento 5 Stelle è una battaglia fondamentale, non occasionale, non nasce da un sondaggio come fanno altre forze politiche. No. Ancor più nel nuovo corso non succederà: parleremo con voi, non ci affideremo ai sondaggi". Così Giuseppe Conte, presidente dei pentastellati, a Cavallino (Lecce), dopo aver invitato accanto a lui una donna che gli chiedeva la posizione del Movimento sul reddito di cittadinanza. "E' inutile che puntiamo al 6 o al 10 % di Pil, che parliamo di miracolo economico se non c'è miracolo sociale che è più importante di quello economico. Il reddito di cittadinanza è una misura di protezione per le persone in povertà", ha concluso.