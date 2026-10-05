Legge elettorale al bivio, Meloni blinda il governo e guarda al centro Fiducia sui primi articoli, voto finale giovedì. Le opposizioni puntano sul segreto

La riforma della legge elettorale entra nella settimana che può decidere non soltanto il destino dello “Stabilicum”, ma anche la tenuta politica del governo. A Montecitorio il calendario prevede i voti di fiducia sui primi articoli tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, mentre il voto finale è atteso giovedì 8. La maggioranza si presenta all’appuntamento formalmente compatta, ma la memoria dei franchi tiratori emersi nei precedenti passaggi parlamentari continua a pesare sulla vigilia.

Meloni lega la riforma alla stabilità del governo

Giorgia Meloni ha scelto di mandare due segnali nello stesso momento. Il primo riguarda la durata della legislatura: la presidente del Consiglio ribadisce che il governo intende «onorare il mandato fino all’ultimo». Il secondo riguarda invece la legge elettorale. Un incidente parlamentare sulla riforma, secondo la linea tracciata dalla premier, avrebbe conseguenze immediate sulla vita dell’esecutivo.

Il messaggio serve a compattare una coalizione che negli ultimi mesi ha già mostrato qualche crepa. A luglio la maggioranza era stata battuta alla Camera per un solo voto sulle preferenze, facendo emergere la presenza di franchi tiratori. La legge era poi passata a Montecitorio con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astenuti, prima del successivo esame al Senato.

Dopo nuovi negoziati, il centrodestra ha trovato un compromesso che prevede il ritorno delle preferenze, ma mantiene i capilista bloccati. È su questo equilibrio che la maggioranza si presenta ora al passaggio conclusivo.

Il voto segreto come ultima carta delle opposizioni

Le opposizioni preparano una battaglia soprattutto sul voto finale. La richiesta di scrutinio segreto punta a sfruttare eventuali malumori interni al centrodestra, proprio come accaduto nei passaggi precedenti. La maggioranza, dal canto suo, ha sospeso missioni e richiamato i parlamentari alla massima presenza in Aula per evitare sorprese.

Tra le iniziative più visibili c’è quella di Riccardo Magi, segretario di +Europa, che ha avviato uno sciopero della fame contro la riforma e chiede una modifica del testo. La protesta ha raccolto la solidarietà delle altre forze di opposizione ed è diventata uno dei simboli dello scontro politico che accompagna le ultime giornate dell’iter parlamentare.

La partita, tuttavia, non si limita alla meccanica parlamentare. Il vero tema è la prospettiva con cui i partiti guardano alle prossime elezioni politiche e al modo in cui il nuovo sistema potrebbe ridisegnare i rapporti di forza dentro le coalizioni.

Il centro torna terreno di competizione

Nel pieno della partita sulla legge elettorale, Meloni ha scelto il convegno democristiano di Saint-Vincent, organizzato da Gianfranco Rotondi, per rilanciare il rapporto con il mondo moderato. La presidente del Consiglio ha definito il centro non come uno spazio intermedio tra destra e sinistra, ma come una cultura politica fondata su famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato, rivendicando che quei valori sarebbero già parte dell’azione di governo.

Le parole della premier sono state accolte con favore da Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, che ha rivendicato il ruolo della componente centrista all’interno della coalizione di governo. Nello stesso spazio politico si muovono però anche nuove iniziative, come il progetto dei “Sindaci per l’Italia”, mentre sul fronte progressista prosegue il confronto tra le diverse anime riformiste.

Anche Matteo Renzi sta tentando di ampliare l’area centrista del centrosinistra, offrendo spazi nella sua lista a personalità che si riconoscano nel progetto di Casa riformista. L’iniziativa ha già provocato reazioni critiche, tra cui quella di Enzo Maraio, che contesta l’idea di un allargamento costruito soltanto attraverso accordi elettorali.

Il nodo del voto anticipato

La legge elettorale si intreccia inevitabilmente con il calendario delle prossime politiche. Meloni ha più volte ribadito di voler arrivare alla fine naturale della legislatura, ma negli ultimi mesi sono circolate diverse ipotesi su un possibile anticipo del voto nel 2027. Tra le date prese in considerazione figurano aprile e maggio, anche nell’ottica di un possibile election day con le amministrative.

Proprio per questo il passaggio parlamentare di questa settimana assume un peso che va oltre il testo della riforma. La nuova legge servirà a definire le regole con cui maggioranza e opposizioni si presenteranno alle prossime elezioni, ma il voto di giovedì sarà anche una verifica politica sulla capacità della premier di mantenere unita la coalizione.

Fino ad allora, il governo punta a ridurre al minimo ogni margine di incertezza. Le fiducie sugli articoli serviranno a blindare il percorso, mentre il voto finale, soprattutto se segreto, resterà il momento più delicato. È lì che si misurerà se la maggioranza riuscirà a trasformare la compattezza dichiarata in numeri effettivi.