Sinner si ferma: stagione 2026 finita, addio alle Finals e al numero 1 Il campione azzurro annuncia lo stop per curare il ginocchio destro. Il ritorno è rinviato al 2027

La stagione di Jannik Sinner è finita. Il verdetto che il tennis italiano temeva è arrivato direttamente dal campione altoatesino, che attraverso un video pubblicato sui social ha annunciato lo stop definitivo per il resto del 2026. Il problema al ginocchio destro non consente di programmare un ritorno immediato e, insieme ai medici, il numero uno del mondo ha scelto di privilegiare il recupero completo. Niente rincorse contro il tempo e, soprattutto, niente ATP Finals di Torino.

«Io e i miei dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito», ha spiegato Sinner. Una scelta dolorosa, soprattutto pensando all'appuntamento torinese che negli ultimi anni era diventato uno dei luoghi simbolo della sua ascesa. Ma il messaggio del campione è chiaro: la priorità non è salvare qualche settimana di questa stagione, bensì proteggere il resto della carriera.

Il ginocchio e la lunga assenza

Il problema fisico accompagna Sinner ormai da mesi. L'azzurro non disputa una partita ufficiale dal trionfo di Wimbledon, arrivato il 12 luglio nella finale contro Alexander Zverev. Da allora il ginocchio destro ha impedito al campione di riprendere normalmente l'attività agonistica, fino alla decisione di interrompere definitivamente la stagione e sottoporsi alle terapie indicate dallo staff medico.

L'obiettivo diventa così il 2027. Sinner vuole utilizzare gli ultimi mesi dell'anno per curarsi e successivamente affrontare la preparazione invernale senza forzature. «Farò il massimo per tornare al cento per cento», è il senso del messaggio affidato ai suoi tifosi.

Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime settimane, alla base dello stop ci sarebbe un'infiammazione al ginocchio destro. Tra le ipotesi indicate dagli specialisti è stata citata anche la sindrome della bandelletta ileotibiale, un problema che può essere particolarmente fastidioso per un atleta sottoposto alle continue accelerazioni e ai cambi di direzione del tennis professionistico. Al momento, però, la comunicazione ufficiale parla di un ciclo di trattamenti e non indica un intervento chirurgico.

Torino perde il suo campione

La rinuncia alle ATP Finals rappresenta uno degli effetti più pesanti della decisione. Sinner era già qualificato al torneo e negli ultimi anni aveva costruito con Torino un rapporto speciale. Dopo la finale persa nel 2023 contro Novak Djokovic, l'italiano aveva conquistato il titolo nelle due edizioni successive.

Il pubblico italiano dovrà quindi assistere alle Finals senza il giocatore che aveva trasformato l'appuntamento di fine stagione in una delle grandi vetrine del tennis azzurro. Per Sinner è una rinuncia particolarmente amara, ma proprio il legame con Torino è stato ricordato dal campione nel messaggio con cui ha annunciato lo stop.

La sua assenza cambia inevitabilmente anche gli equilibri del torneo. Tra gli italiani, le attenzioni si spostano soprattutto su Flavio Cobolli, impegnato nella corsa per conquistare uno dei posti disponibili per l'appuntamento torinese.

Il numero uno destinato a cambiare

Lo stop avrà conseguenze anche sulla classifica mondiale. Sinner, attualmente numero uno, non potrà difendere i punti conquistati nella parte conclusiva della passata stagione. Sul tavolo ci sono migliaia di punti tra Vienna, Parigi e soprattutto le ATP Finals.

La conseguenza è che la leadership mondiale dell'azzurro è destinata a interrompersi entro la fine dell'anno. Il principale beneficiario della situazione è Alexander Zverev, che ha la possibilità di salire al vertice della classifica senza che Sinner possa rispondere sul campo.

Per il campione italiano, tuttavia, il ranking passa inevitabilmente in secondo piano. La scelta compiuta insieme allo staff guarda a un orizzonte più lungo: guarire completamente e ripresentarsi nel 2027 nelle condizioni necessarie per tornare a competere ai massimi livelli.

Un 2026 straordinario interrotto dagli infortuni

Lo stop chiude un'annata dai due volti. Sul campo, Sinner ha continuato a vincere con una continuità impressionante. Il suo 2026 si conclude con 44 vittorie e appena tre sconfitte, il successo a Wimbledon e cinque titoli Masters 1000 conquistati a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma.

Ma è stata anche una stagione segnata da episodi fisici che hanno alimentato interrogativi. In Australia erano arrivati i problemi legati ai crampi, mentre al Roland Garros il numero uno del mondo aveva vissuto un inatteso crollo fisico durante la partita contro Juan Manuel Cerundolo. Successivamente è arrivato il problema al ginocchio, distinto dagli episodi precedenti ma abbastanza serio da trasformare il trionfo di Wimbledon nell'ultima partita dell'anno.

Il bilancio sportivo resta eccezionale, ma il finale cambia inevitabilmente la prospettiva. Per la prima volta dopo stagioni vissute quasi senza soluzione di continuità, Sinner è costretto a fermarsi per un periodo lungo e programmato.

Adesso la partita è sul recupero

Non esiste ancora una data ufficiale per il ritorno in campo. La prospettiva indicata dallo stesso Sinner è quella del 2027 e molto dipenderà dalla risposta del ginocchio alle cure e dalla successiva fase di preparazione atletica.

La tentazione di accelerare per difendere punti, titoli e primato mondiale è stata accantonata. A 25 anni, con una carriera ancora lunga davanti, il campione ha scelto di non trasformare un problema fisico persistente in un rischio più serio.

Il 2026 di Jannik Sinner termina dunque lontano dal campo, dopo una stagione capace di portargli ancora uno Slam e cinque Masters 1000. Per il tennis italiano resta l'amarezza di non vederlo a Torino. Per lui comincia invece una sfida diversa: recuperare completamente, ricostruire la condizione e tornare nel 2027 senza che il ginocchio rappresenti più un'incognita.