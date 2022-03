Ucraina: Visa e Mastercard fermano attività in Russia "Carte emesse in Russia non funzioneranno più fuori dal paese e viceversa"

"La società statunitense Visa ha annunciato che sospenderà le attività in Russia". Ne dà notizia l'agenzia russa Tass riferendo che secondo quanto riportato dalla società USA, "Visa collaborerà con i suoi clienti e partner in Russia per cessare tutte le transazioni Visa nei prossimi giorni. Una volta completate, tutte le transazioni avviate con carte Visa emesse in Russia non funzioneranno più al di fuori del Paese e tutte le carte Visa emesse da società finanziarie le istituzioni al di fuori della Russia non funzioneranno più all'interno della Federazione Russa". Il presidente e CEO di Visa Alfred Kelly ha affermato che la decisione è stata presa per gli ultimi sviluppi in Ucraina. Dopo Visa anche Mastercard ha annunciato la sospensione dei suoi servizi in Russia, chiarendo che "le carte emesse dalle banche russe non saranno più supportate dal sistema Mastercard" e che "le carte Mastercard emesse al di fuori del paese non funzioneranno in Russia"