Ucraina: giornata decisiva per l'annuncio della tregua e il cessate il fuoco La guerra trascinerà 40 milioni di persone verso la povertà più estrema

"Aspettiamo in mattinata che tacciano le armi e possa cominciare l'avacuazione dei residenti delle regione,per portare acqua, cibo, medicinali a coloro che restano."

Lo ha annunciato stamane il governatore Serhiy Gaiday. L'obiettivo è quello di aprire un corridoio umanitario per evacuare i civili. Nelle ultime ore intanto è stato ucciso a Kiev, un quinto generale russo comandante dell'ottava armata russa. Aiuti impediti nelle aree assiedate. La fornitura continua ad essere bloccata dalla Russia. Secondo il Center for Global Development, la guerra trascinerà 40 milioni di persone verso la povertà più estrema.

"È tempo di incontrarsi, tempo per parlare" ed è necessario condurre negoziati di pace "senza indugio". Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso nella notte, ha lanciato l'appello perché le trattative di pace siano intensificate e portino presto a un accordo che ponga fine al conflitto in Ucraina.

"I negoziati sulla pace - ha affermato il presidente ucraino nel video -, sulla sicurezza per noi, per l'Ucraina, significativi, equi e senza indugio, sono l'unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori". Zelensky si è rivolto al presidente russo, Vladimir Putin.

"Voglio che tutti mi ascoltino ora - ha detto -, specialmente a Mosca: è tempo di incontrarsi, tempo per parlare. È tempo di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina. Altrimenti, le perdite della Russia saranno così enormi che diverse generazioni non saranno sufficienti per riprendersi".