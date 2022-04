Violenze a Gerusalemme, il Governo: "C'è Hamas dietro gli attacchi" Il premier israeliano Bennet: contro di noi una campagna violenta

"Nell'ultima settimana viene condotta contro di noi una campagna violenta di incitazione indirizzata da Hamas. Ed ecco la verità: Israele fa come sempre tutto il possibile affinché tutti possano celebrare in piena sicurezza le proprie festività: ebrei, musulmani e cristiani". Così il premier israeliano Naftali Bennett dopo gli ultimi episodi di violenza che si sono registrati sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme.

"Noi ci aspettiamo da tutti che non si uniscano alle menzogne e certamente che non incitino alla violenza contro ebrei. Lo Stato d'Israele continuerà a mantenere la nostra capitale Gerusalemme aperta per tutti".