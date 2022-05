Ucraina, continua l’offensiva russa nel Donbass Kiev chiede ulteriore aiuto ai paesi partner

L'offensiva nel Donbass continua. La guerra in Ucraina è al novantunesimo giorno: si combatte in particolare a Severodonetsk mentre un attacco è stato registrato stamattina anche a Zaporizhzhia. A Severodonetsk la situazione è ancora molto difficile. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, in quella direzione i russi "stanno conducendo un'offensiva" e "i combattimenti continuano". Ieri, però, lo Stato maggiore ucraino aveva lanciato un altro allarme: nella direzione di Zaporizhzhia, i russi "stanno rafforzando gruppi di truppe per riprendere le operazioni offensive in direzione di Vasylivka - Kamyanske". E proprio a Zaporizhzhia stamattina sono state avvertite diverse esplosioni dopo che nella notte era scattato l'allarme antiaereo. In base a quanto riportato da Kyiv Independent, che cita l'amministrazione militare regionale, sarebbero stati lanciati quattro missili, una persona sarebbe rimasta uccisa e altre tre rimaste ferite. Intanto la Russia ha annunciato per oggi l'apertura di un "corridoio umanitario" per l'uscita delle navi straniere dal porto di Mariupol in direzione del Mar Nero, secondo quanto riporta l'agenzia russa Interfax che cita il capo del Centro di controllo della difesa nazionale russa.

Sempre a Mariupol, il ministero della Difesa russo ha reso noto di avere svolto un'operazione di sminamento sulla costa del Mar d'Azov, perlustrando più di 50 chilometri. Kiev, nel frattempo, chiede ulteriore aiuto ai paesi partner. Per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, la fornitura di armi pesanti è "il miglior investimento per mantenere la stabilità nel mondo". Zelensky, nel consueto videomessaggio serale, è tornato a parlare della situazione in Donbass che, ha spiegato, "è estremamente difficile". "Tutta la forza che l'esercito russo ha ancora - ha detto - è stata lanciata lì per attaccare. Lyman, Popasna, Severodonetsk, Slovyansk: gli occupanti vogliono distruggere tutto", ha aggiunto. (Italpress)