Zelensky: "Non c’è alternativa, dobbiamo combattere e vincere" "Liberare la nostra terra e il nostro popolo"

"Non abbiamo altra alternativa che combattere. E vincere. Liberare la nostra terra e il nostro popolo. Perchè gli occupanti vogliono non solo portarci via qualcosa, ma tutto quello che abbiamo, anche il diritto alla vita degli ucraini". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. (Italpress)