Covid: l'Unione Europea offre vaccini gratis alla Cina "Vista la situazione che si è creata nel loro paese"

- "Vista la situazione Covid in Cina, la commissaria alla Salute Kyriakides si e' messa in contatto con la controparte cinese per offrire la solidarieta' e il sostegno dell'Ue e cio' include la conoscenza degli esperti di salute pubblica ma anche donazioni di vaccini adattati alle varianti". Cosi' Tim McPhie, portavoce della Commissione europea, nel briefing quotidiano con la stampa, ha confermato l'indiscrezione del Financial Times sull'offerta di vaccini gratuiti dell'Ue alla Cina.