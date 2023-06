Ucraina, Zelensky: "Siamo pronti per la controffensiva" "Tutti i nostri partner occidentali devono capire cosa hanno paura di perdere"

L'Ucraina è pronta per la controffensiva. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista al Wall Street Journal. "Secondo me, a oggi, siamo pronti a farla", ha affermato Zelensky, in risposta a una domanda sulla controffensiva ucraina di cui tanto si parla. "Vorremmo avere alcune cose - ha evidenziato - ma non possiamo aspettare per mesi. Crediamo fortemente che avremo successo. Non so quanto tempo ci vorrà", ha poi aggiunto. Dal leader ucraino anche un messaggio ai partner occidentali: "Tutti i nostri partner occidentali - ha affermato - devono capire cosa precisamente hanno paura di perdere". (Italpress)