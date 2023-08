L'orrore di Capo Verde, sessanta corpi inghiottiti dall'Atlantico Almeno 778 migranti sono morti lungo la rotta dell'Africa occidentale verso la Spagna

Dozzine di migranti annegati

Si ritiene che più di 60 persone siano morte dopo che una barca che le trasportava dal Senegal si è capovolta nell'Oceano Atlantico al largo di Capo Verde, hanno detto le autorità questa settimana. Un pescatore spagnolo ha trovato la barca a circa 150 miglia a nord di Sal, una delle isole che compongono Capo Verde, secondo la polizia nazionale del paese.

La barca si è capovolta dopo aver lasciato Fass Boye, un villaggio di pescatori a circa 90 miglia a nord di Dakar, la capitale senegalese, il 10 luglio. Trentotto persone sono sopravvissute all'incidente, tra cui quattro bambini, ha detto una portavoce dell'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, aggiungendo che sette le persone erano state confermate morte e altre 56 erano ancora disperse e presumibilmente morte.

I trafficanti hanno ammassato i migranti su barche mal costruite o sovraffollate per effettuare la traversata verso l'Europa dai loro paesi d'origine nell'Africa sub-sahariana e altrove. Molti dei migranti corrono rischi immensi per sfuggire alla guerra e alla povertà in patria, mentre i paesi europei cercano di bloccare i migranti prima che raggiungano le loro coste.

Contesto: almeno 778 migranti sono morti lungo la rotta dell'Africa occidentale verso la Spagna durante la prima metà dell'anno, secondo il gruppo di difesa dei migranti spagnolo Walking Borders.

Il caso ucraino di ecocidio contro la Russia

Branchi di focene portuali si stanno riversando morti sulle rive del Mar Nero, nel sud dell'Ucraina. I funzionari ucraini affermano che la loro situazione parla del prezzo selvaggio che la guerra della Russia sta assumendo sulla vita marina e sull'ambiente più in generale - qualcosa che vogliono documentare per essere perseguiti.

Attualmente, quattro atti specifici — genocidio, crimini contro l'umanità, aggressione e crimini di guerra — sono riconosciuti come crimini internazionali. L'Ucraina vorrebbe aggiungerne un quinto: l'ecocidio. Si sta proponendo di costruire il suo caso contro la Russia, conducendo autopsie delle focene morte mentre indaga anche su decine di migliaia di crimini di guerra russi registrati.

Citabile: "L'ambiente è spesso definito la vittima silenziosa della guerra", ha affermato Maksym Popov, consigliere del procuratore generale dell'Ucraina, che si occupa specificamente di questioni ambientali. L'Ucraina sta cercando di cambiare la situazione, poiché "l'ambiente non ha cittadinanza, né confini", ha affermato.

Piccole grandi storie dal mondo

In vista di un importante anniversario, le autorità iraniane hanno arrestato almeno 12 attivisti per i diritti, 11 dei quali donne, negli ultimi due giorni, secondo gruppi per i diritti e media iraniani.

Tra scontri tra influenti milizie, almeno 55 persone sono state uccise questa settimana nei combattimenti nella capitale libica di Tripoli.

Gli elettori in Ecuador decideranno domenica se il paese vieterà le operazioni petrolifere in una parte dell'Amazzonia.

Quattro australiani e due membri dell'equipaggio indonesiano della loro barca sono stati salvati dopo aver galleggiato su tavole da surf per 36 ore in mare. Manca ancora un terzo membro dell'equipaggio.

In una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i funzionari hanno fornito resoconti strazianti delle violazioni dei diritti nella Corea del Nord. La Russia ha denunciato la discussione e la Cina ne ha messo in dubbio la validità.

Vertice

I leader di Giappone e Corea del Sud si uniranno oggi al presidente Biden a Camp David. L'incontro è una pietra miliare diplomatica per i Paesi, che hanno una storia amara.

Le autorità della Georgia stanno indagando sulle minacce online contro i grandi giurati che questa settimana hanno votato per incriminare Donald Trump e altri 18.