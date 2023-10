Biden: Sostegno finanziario a Israele e all'Ucraina per la sicurezza degli Stati Furiosa reazione russa, Medvedev: "Sono le parole di un vecchio pazzo”

Nel suo secondo discorso dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la necessità di stanziare 100 miliardi di dollari in finanziamenti supplementari, con una parte significativa destinata all'assistenza in situazioni di conflitto per Israele e l'Ucraina. Questa dichiarazione segue il suo recente viaggio a Israele, che è stato segnato da incontri con il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. Tuttavia, la sua visita è stata offuscata dalla tragica esplosione avvenuta in un ospedale a Gaza poco prima della sua partenza, che ha portato all'annullamento di altri incontri di alto livello precedentemente previsti.

In un appassionato discorso, il presidente Biden ha sottolineato l'importanza del ruolo degli Stati Uniti come faro per il mondo e ha enfatizzato il fatto che gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti sono strettamente legati alle esigenze di Israele e dell'Ucraina. Ha dichiarato: "La leadership americana è ciò che tiene insieme il mondo. Le alleanze americane sono ciò che ci garantisce la sicurezza nazionale. I nostri valori sono ciò che ci rende partner di scelta per altre nazioni. Abbandonare l'Ucraina o voltare le spalle a Israele sarebbe un grave errore. Ecco perché domani presenteremo una richiesta urgente di bilancio al Congresso per finanziare le esigenze di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sostenere i nostri partner chiave, tra cui Israele e l'Ucraina. Questo è un investimento intelligente che ripagherà in termini di sicurezza americana per le generazioni future."

Secondo una fonte vicina alla richiesta di finanziamenti supplementari, la proposta include 60 miliardi di dollari per l'Ucraina e il rifornimento delle scorte statunitensi, 14 miliardi di dollari per Israele, 10 miliardi di dollari per aiuti umanitari, 14 miliardi di dollari per il confine tra gli Stati Uniti e il Messico e 7 miliardi di dollari per la regione dell'Indo-Pacifico. Al momento, la Casa Bianca non ha ancora divulgato i dettagli completi.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il presidente Biden per il suo "potente discorso", incentrato sul coinvolgimento degli Stati Uniti sia in Ucraina che nel Medio Oriente. Zelensky ha sottolineato l'importanza di proteggere lo stile di vita libero delle loro nazioni e ha affermato che il mondo guarda all'America come guida nella difesa della libertà comune, soprattutto nelle nazioni che affrontano l'aggressione e il terrorismo.

Reazioni nel Medio Oriente

Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, ha rifiutato una telefonata con il presidente Biden durante la sua visita in Israele. Tuttavia, le fonti riferiscono che Stati Uniti e l'Autorità Palestinese rimangono in contatto. Inoltre, Abu Mazen aveva annullato la sua partecipazione a un vertice previsto con il presidente Biden, il re di Giordania e il presidente egiziano a seguito della visita di quest'ultimo a Tel Aviv.

Reazioni in Russia

L'ex presidente russo, Dmitry Medvedev, ha criticato duramente le dichiarazioni del presidente Biden sull'invio di armi a Ucraina e Israele, definendo tali azioni come irresponsabili. Ha sottolineato il divario tra i valori occidentali e le azioni intraprese, affermando che investire in conflitti armati è moralmente discutibile. Inoltre, ha espresso opinioni negative sul conflitto israelo-palestinese, suggerendo che le dichiarazioni occidentali sono parziali e inadeguate a promuovere la pace.