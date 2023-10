Camelina: la pianta che potrebbe rendere più ecologico il carburante degli aerei Le compagnie aeree dovranno aumentare rapidamente il livello di biocarburante

La Camelina, una pianta caratterizzata da un fusto dritto e dai piccoli fiori gialli, produce un olio che potrebbe rendere più ecologico il carburante degli aerei. Questa pianta sta emergendo come una coltura promettente per gli agricoltori per le sue caratteristiche di crescita rapida (90-100 giorni), poche necessità in termini di risorse e la sua capacità di migliorare lo stoccaggio del carbonio nel terreno.

Le prime sperimentazioni sono in corso, in particolare sotto l'egida del gruppo agroalimentare Avril. Fabrice Moulard, un agricoltore della regione francese dell'Eure, ha piantato sette ettari all'inizio di luglio. L'agricoltore ha osservato che la camelina ha avuto difficoltà a svilupparsi nell'appezzamento dove era appena stato raccolto l'orzo, mentre nell'appezzamento di piselli, la situazione è stata più positiva.

Moulard, che è anche direttore della Federazione francese dei produttori di semi oleosi e piante proteiche (FOP), ha assistito allo sviluppo della coltivazione della colza negli anni '80. Dopo le prime difficoltà, grazie all'intervento di un'organizzazione tecnica, le cooperative e l'industria, la colza è diventata oggi la principale coltura oleosa francese. Ora, Moulard vede un potenziale simile per la camelina, che potrebbe diventare un'ulteriore fonte di reddito per gli agricoltori.

Romain Schulz della Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM) ritiene che la camelina abbia molti vantaggi, in particolare perché è conforme alle nuove norme europee non essendo in concorrenza con le colture agricole. Schulz sottolinea l'urgenza di accelerare la produzione di colture come la camelina, dato che le compagnie aeree dovranno aumentare rapidamente il livello di biocarburante nei loro aerei per rispettare i nuovi standard europei.

In Francia, un Paese all'avanguardia nel dibattito sui biocarburanti, il requisito è dell'1% dal 2022 per tutti i voli in partenza dal suo territorio, mentre per l'Unione Europea l'obiettivo è il 2% entro il 2025, il 6% entro il 2030 e fino al 70% entro il 2050.

Tuttavia, la produzione totale di carburante per l'aviazione sostenibile (SAF) nel mondo nel 2022 è stata di 250.000 tonnellate, ovvero meno dello 0,1% degli oltre 300 milioni di tonnellate di paraffina utilizzati dall'aviazione. TotalEnergies, che produce carburanti alternativi da grassi animali e olio da cucina usato, prevede di essere in grado di produrre 500.000 tonnellate entro il 2028.

Sandra Combet, segretario generale dell'Osservatorio dell'aviazione sostenibile, ha visitato i campi di camelina del signor Moulard alla fine di agosto e ha espresso sorpresa per i risultati positivi di questa coltura innovativa che non invade i terreni agricoli e contribuisce all'assorbimento di CO2. Un altro vantaggio è che la camelina può essere utilizzata a livello industriale "quasi immediatamente", a differenza dei carburanti derivati dalla biomassa, i carburanti sintetici a base di idrogeno e CO2 non sono ancora pronti per essere utilizzati su larga scala.

Da un punto di vista industriale, c'è ancora molto da imparare su come trattare i semi più piccoli della camelina rispetto alla colza, afferma Jean-Philippe Puig, CEO di Avril. Tuttavia, essendo Avril già un importante produttore di biodiesel, il gruppo ha già il know-how necessario e dovrà solo "adattarsi". Avril stima di poter contribuire fino a 100.000 tonnellate di carburante alternativo entro il 2030, che rappresenterebbero circa 125.000-250.000 ettari di camelina, a seconda delle rese.

In conclusione, la camelina ha un grande potenziale per diventare una coltura chiave nel settore dei biocarburanti. Tuttavia, come sottolineato da Moulard, "È sempre il tempo a guidarci, ci sono anni in cui non raccogliamo", indicando che la produzione di questa pianta potrebbe essere influenzata da vari fattori, tra cui le condizioni climatiche.