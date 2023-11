Gaza, ucciso uno dei responsabili dell'attacco del 7 ottobre di Hamas Israele pubblica l'elenco dei nomi degli 11 soldati morti dall'inizio delle operazioni di terra

I media palestinesi riferiscono che le forze israeliane avrebbero arrestato a Jenin alcuni dirigenti di al Fatah e che due palestinesi sono stati uccisi. Diversi i feriti in un attacco aereo sulla città. Mentre l’esercito israeliano ha reso noti i nomi di nove soldati rimasti uccisi nei combattimenti di ieri a Gaza. Sono così 326 quelli che hanno perso la vita dall'attacco del 7 ottobre scorso.

Gli attacchi aerei israeliani hanno colpito un distretto densamente popolato di Gaza, lasciando dietro di sé un enorme cratere e danni diffusi. Israele ha affermato che gli obiettivi erano militanti di Hamas, compreso un comandante che ha contribuito a pianificare l'attacco a sorpresa del 7 ottobre contro Israele che ha ucciso 1.400 persone.

Il Ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha affermato che gli attacchi nel quartiere di Jabaliya, che ospita il più grande degli otto campi profughi di Gaza, hanno ucciso e ferito “centinaia”, ma ciò non può essere verificato immediatamente. Un medico di un vicino ospedale ha detto che la struttura stava accogliendo centinaia di feriti e che decine erano morti.

L’esercito israeliano ha affermato che i suoi aerei da combattimento hanno colpito Ibrahim Biari, che ha definito uno dei cospiratori chiave del massacro del 7 ottobre, e “un gran numero di terroristi”. Un portavoce di Hamas ha negato che qualcuno dei suoi comandanti fosse stato nella zona.

Israele ha ripetuto il suo avvertimento che i civili dovrebbero spostarsi a sud, mentre le sue truppe di terra e i suoi carri armati si avvicinavano a Gaza City. Il Ministero degli Interni di Gaza ha detto che le forze israeliane si trovano in un quartiere a nord della città e stanno cercando di “separare la parte settentrionale della Striscia di Gaza dal sud”.

Funzionari umanitari hanno avvertito di una crescente catastrofe per i civili di Gaza. L’alto funzionario delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e di soccorso ha affermato in una dichiarazione che “le persone stanno diventando sempre più disperate, mentre cercano cibo, acqua e riparo in mezzo all’incessante campagna di bombardamenti che sta spazzando via intere famiglie e interi quartieri”.

L'Arabia Saudita ha condannato "con la massima fermezza" il bombardamento israeliano di un campo profughi di Jabaliya, a Gaza, che ha provocato decine di morti e, secondo Israele, preso di mira un comandante del movimento islamista palestinese Hamas. Questa la dichiarazione arriva dal ministero degli Esteri saudita.

Testimoni, 'truppe israeliane a sud di Gaza city'

A sud della città di Gaza le truppe israeliane stanno cercando di tagliare l'autostrada principale e la strada parallela lungo la costa mediterranea. Lo riferiscono alcuni testimoni, secondo quanto riporta il Guardian. Zaki Abdel-Hay, un abitante della zona, ha detto all'Associated Press che le persone hanno paura di avventurarvisi. "La gente è molto spaventata. I carri armati israeliani sono ancora vicini", ha detto al telefono, aggiungendo che vicino alla strada si sentiva "il fuoco costante dell'artiglieria". L'esercito israeliano ha poi pubblicato su Telegram delle foto relative all'operazione.