Striscia di Gaza, la notte più dura dall'inizio del conflitto: bombe e blackout Attacco alle infrastrutture di Hamas sopra e sotto terra

L’esercito israeliano ha annunciato che le sue forze hanno circondato completamente la città di Gaza e hanno portato avanti “un’operazione significativa” nella Striscia di Gaza, mentre l’intera enclave era immersa nello stesso tipo di diffuso blackout delle comunicazioni che l’aveva tagliata fuori dal mondo durante La prima invasione di terra da parte di Israele 10 giorni fa.

"Stiamo effettuando un grande attacco contro le infrastrutture terroristiche sia sotto che sopra la terra", ha detto il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce principale dell'esercito israeliano, in un briefing a tarda notte.

I resoconti dei giornalisti sono stati limitati dal blackout, ma la BBC ha detto che uno dei suoi reporter di Gaza ritiene che la notte abbia portato "gli attacchi aerei più intensi dall'inizio della guerra", concentrati in gran parte nel nord-ovest di Gaza. Wafa, l'agenzia di stampa ufficiale palestinese, ha riferito di "violente esplosioni e bombardamenti senza precedenti", affermando che i raid hanno preso di mira le vicinanze di diversi ospedali e hanno ucciso e ferito decine di persone.

Israele ha silenziosamente, e senza successo, cercato di creare sostegno internazionale nelle ultime settimane per il trasferimento di diverse centinaia di migliaia di civili da Gaza all’Egitto, hanno detto alti diplomatici stranieri.

A Tel Aviv: Migliaia di persone si sono radunate sabato notte davanti al quartier generale militare centrale di Israele a Tel Aviv per chiedere al governo di fare di più per salvare gli oltre 200 ostaggi detenuti a Gaza.

In Tailandia: decine di lavoratori agricoli migranti sono stati sequestrati o uccisi nei brutali attacchi di Hamas contro Israele il 7 ottobre. A casa, i loro parenti chiedono risposte : “Non abbiamo niente a che fare con la loro guerra”.

Blinken visita la Cisgiordania e Baghdad

Antony Blinken, il segretario di stato americano, ha effettuato ieri visite senza preavviso nella Cisgiordania occupata da Israele e a Baghdad . Nella città di Ramallah, in Cisgiordania, ha incontrato Mahmoud Abbas, il presidente dell’Autorità Palestinese sostenuta a livello internazionale, e altri leader palestinesi. Blinken incontrerà oggi i leader turchi ad Ankara.

Il viaggio in Iraq aveva lo scopo di inviare un messaggio all’Iran e ai suoi delegati sull’impegno dell’amministrazione Biden a difendere i suoi partner e il personale statunitense dalle preoccupazioni per un conflitto più ampio. Le tensioni sono aumentate in Medio Oriente da quando Israele ha lanciato la sua operazione militare intesa a schiacciare Hamas nella Striscia di Gaza in risposta all'attacco del gruppo contro Israele il 7 ottobre.

La visita di Blinken in Cisgiordania ha fatto seguito ai colloqui con i leader israeliani e arabi a Tel Aviv e Amman, in Giordania. In Israele, ha sollecitato la protezione dei palestinesi non combattenti e le “pause umanitarie” nei combattimenti, anche se ha sostenuto il diritto del Paese a difendersi. Con Abbas ha discusso degli sforzi per fermare la violenza estremista contro i palestinesi e riportare la calma in Cisgiordania.

Aiuti militari: una richiesta del governo israeliano per 24.000 fucili d’assalto dagli Stati Uniti sta attirando l’attenzione dei legislatori americani e di alcuni funzionari del Dipartimento di Stato che temono che le armi possano finire nelle mani di coloni e milizie civili che cercano di costringere i palestinesi a lasciare le terre in Occidente.