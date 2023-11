Gli imbarazzi di Re Carlo al suo primo discorso, tra contraddizioni e incertezze Ha predicato per una vita a favore del clima ora apre a maggiori estrazioni di petrolio nei mari

Re Carlo III apre il Parlamento per la prima volta come monarca e legge iol discorso scritto per lui dal governo britannico. Ma le priorità legislative sono totalmente contrarie a quanto Carlo è andato sostenendo per 70 anni a favore del clima. E per un sostenitore di lunga data delle cause ambientali, un piano per espandere l'estrazione di petrolio e gas nel Mare del Nord probabilmente non era ciò che Re Carlo III aveva sperato di annunciare..

Ma martedì il nuovo re ha delineato questo e altre 20 priorità legislative del governo in una cerimonia intrisa di tradizione che richiedeva una dimostrazione di neutralità politica impassibile per cui sua madre, la regina Elisabetta II, era famosa.

Redatto dal primo ministro, Rishi Sunak, ma pronunciato da Re Carlo, il discorso principale è un'eccezione costituzionale, e quest'anno presenta un particolare colpo di scena, poiché il nuovo sovrano ha letto una lista di proposte di legge del governo che includono politiche suscettibili di essere in netto contrasto con le sue opinioni personali, compreso un piano per espandere le trivellazioni di petrolio e gas nel Mare del Nord.